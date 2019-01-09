Конфиденциальность превыше всего: дом-крепость посреди мегаполиса от японских архитекторов

Бюро Apollo Architects & Associates японского архитектора Сатоши Куросаки представило свое очередное смелое творение.

Сооружение, внешне больше напоминает металлическую коробку, появилась у Токио в густонаселенном районе Фучу.

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На первый взгляд кажется, что в здании совсем нет окон, зато видна многометровая пустота, которая выполняет роль тайной "внешней гостиной", пишет dezeen.



Экстерьер дома от японских архитекторов Apollo Architects & Associates

Дом под названием Cover House архитекторы из Apollo Architects & Associates разработали по заказу владельцев, пожелавших в своем доме сохранить конфиденциальность и своеобразную обособленность от внешнего мира. Но одновременно они хотели, чтобы их жилье имело достаточно естественного освещения.

Собственная терраса в закрытом доме Cover House близ Токио

Крыши и внешние стены здания сделаны из специального металла Galvalume серого цвета. Именно он выполняет роль некой "стены", что задача защитить приватность жителей.

В то же время огромный проем в крыше позволяет проникать внутрь достаточному количеству солнечного света и делает внутреннее пространство помещения более открытым.

Интерьер дома Cover House от японских архитекторов

В здании также есть собственный небольшой двор с зеленью. По замыслу дизайнеров, в нем можно спокойно отдохнуть на уютной кушетке.

Представители Apollo Architects & Associates объясняют, что ставили целью создать в Cover House своеобразную атмосферу домашнего отеля, когда друзья и родственники после совместного ужина на нижнем этаже, могли расслабиться на террасе наверху.



Интерьер дома Cover House біля Токіо