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      Конфиденциальность превыше всего: дом-крепость посреди мегаполиса от японских архитекторов

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      Бюро Apollo Architects & Associates японского архитектора Сатоши Куросаки представило свое очередное смелое творение.

      Сооружение, внешне больше напоминает металлическую коробку, появилась у Токио в густонаселенном районе Фучу.

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      На первый взгляд кажется, что в здании совсем нет окон, зато видна многометровая пустота, которая выполняет роль тайной "внешней гостиной", пишет dezeen.

      будинок Японія архітектура
      Экстерьер дома от японских архитекторов Apollo Architects & Associates

      Дом под названием Cover House архитекторы из Apollo Architects & Associates разработали по заказу владельцев, пожелавших в своем доме сохранить конфиденциальность и своеобразную обособленность от внешнего мира. Но одновременно они хотели, чтобы их жилье имело достаточно естественного освещения.

      тераса будинок ЯпоніяСобственная терраса в закрытом доме Cover House близ Токио

      Крыши и внешние стены здания сделаны из специального металла Galvalume серого цвета. Именно он выполняет роль некой "стены", что задача защитить приватность жителей.

      В то же время огромный проем в крыше позволяет проникать внутрь достаточному количеству солнечного света и делает внутреннее пространство помещения более открытым.

      інтер'єр будинок тераса Японія ТокіоИнтерьер дома Cover House от японских архитекторов

      В здании также есть собственный небольшой двор с зеленью. По замыслу дизайнеров, в нем можно спокойно отдохнуть на уютной кушетке.

      Представители Apollo Architects & Associates объясняют, что ставили целью создать в Cover House своеобразную атмосферу домашнего отеля, когда друзья и родственники после совместного ужина на нижнем этаже, могли расслабиться на террасе наверху.

      Інтер'єр будинок Японія Токіо
      Интерьер дома Cover House біля Токіо

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      Теги: Фотоновости Новости недвижимости Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Япония
      Источник: 24 канал
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