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      Бумеранг для літаків: як зміниться аеропорт О'Хара у Чикаго – фото, відео

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      Як розбудують аеропорт О'Хара у Чикаго
      Як розбудують аеропорт О'Хара у Чикаго / Studio ORD

      Один з найбільших та найбільш завантажених аеропортів світу – аеропорт О'Хара у Чикаго розбудують ще більше.

      Переможцем конкурсу на розширення чиказького міжнародного аеропорту стало об'єднання архітекторів Studio ORD, пише Pragmatika.

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      Їхній проект переміг у змаганні з такими іменитими бюро як SOM, Foster + Partners, бюро Сантьяго Калатрави та Fentress Architects.

      Проект Studio ORD передбачає будівництво величної будівлі на площі у 20 гектарів.

      Архітектори пропонують звести будівлю Y-подібної форми, яка зовні нагадує бумеранг. За задумом авторів, ребриста структура та плавні лінії даху мають нагадувати місцевий горбистий пейзаж.

      аеропорт ОХара Чикаго
      Візуалізація розширення аеропорту у Чикаго//Фото: Studio ORD

      У точці сходження трьох крил терміналу буде розташований атріум, увінчаний шестикутним гігантським світильником, який нагадує шестикутну зірку.

      аеропорт ОХара Чикаго

      аеропорт Чикаго
      Гігантський світильник нагадує шестикутні зірку//Фото: Studio ORD

      Під скляною конструкцією буде зелена зона з живими деревами та зоною відпочинку.

      Дах будівлі зі сталевих балок, облицьованих деревом, продуманий таким чином, щоб забезпечити максимальне проникнення денного світла.

      аеропорт Охара Чикаго
      Конструкція даху забезпечить максимальне проникнення денного світла//Фото: Studio ORD

      Проект розширення аеропорту О'Хара планують закінчити у 2023 році і обійдеться він у 2,2 мільярди доларів.

      Що цікаво, це лише частина розширення одного з найбільших аеропортів світу. Загалом на його розширення влада Чикаго планує витратити 8,5 мільярда доларів США.

      Проект розширення аеропорту О'Хара у Чикаго від Studio ORD: дивіться відео

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      Теги: Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі авіація Новини США Новини нерухомості
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