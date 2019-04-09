Бумеранг для літаків: як зміниться аеропорт О'Хара у Чикаго – фото, відео

Один з найбільших та найбільш завантажених аеропортів світу – аеропорт О'Хара у Чикаго розбудують ще більше.

Переможцем конкурсу на розширення чиказького міжнародного аеропорту стало об'єднання архітекторів Studio ORD, пише Pragmatika.

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Їхній проект переміг у змаганні з такими іменитими бюро як SOM, Foster + Partners, бюро Сантьяго Калатрави та Fentress Architects.

Проект Studio ORD передбачає будівництво величної будівлі на площі у 20 гектарів.

Архітектори пропонують звести будівлю Y-подібної форми, яка зовні нагадує бумеранг. За задумом авторів, ребриста структура та плавні лінії даху мають нагадувати місцевий горбистий пейзаж.



Візуалізація розширення аеропорту у Чикаго//Фото: Studio ORD

У точці сходження трьох крил терміналу буде розташований атріум, увінчаний шестикутним гігантським світильником, який нагадує шестикутну зірку.



Гігантський світильник нагадує шестикутні зірку//Фото: Studio ORD

Під скляною конструкцією буде зелена зона з живими деревами та зоною відпочинку.

Дах будівлі зі сталевих балок, облицьованих деревом, продуманий таким чином, щоб забезпечити максимальне проникнення денного світла.



Конструкція даху забезпечить максимальне проникнення денного світла//Фото: Studio ORD

Проект розширення аеропорту О'Хара планують закінчити у 2023 році і обійдеться він у 2,2 мільярди доларів.

Що цікаво, це лише частина розширення одного з найбільших аеропортів світу. Загалом на його розширення влада Чикаго планує витратити 8,5 мільярда доларів США.

Проект розширення аеропорту О'Хара у Чикаго від Studio ORD: дивіться відео

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