Бумеранг для літаків: як зміниться аеропорт О'Хара у Чикаго – фото, відео
Один з найбільших та найбільш завантажених аеропортів світу – аеропорт О'Хара у Чикаго розбудують ще більше.
Переможцем конкурсу на розширення чиказького міжнародного аеропорту стало об'єднання архітекторів Studio ORD, пише Pragmatika.
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Їхній проект переміг у змаганні з такими іменитими бюро як SOM, Foster + Partners, бюро Сантьяго Калатрави та Fentress Architects.
Проект Studio ORD передбачає будівництво величної будівлі на площі у 20 гектарів.
Архітектори пропонують звести будівлю Y-подібної форми, яка зовні нагадує бумеранг. За задумом авторів, ребриста структура та плавні лінії даху мають нагадувати місцевий горбистий пейзаж.
Візуалізація розширення аеропорту у Чикаго//Фото: Studio ORD
У точці сходження трьох крил терміналу буде розташований атріум, увінчаний шестикутним гігантським світильником, який нагадує шестикутну зірку.
Гігантський світильник нагадує шестикутні зірку//Фото: Studio ORD
Під скляною конструкцією буде зелена зона з живими деревами та зоною відпочинку.
Дах будівлі зі сталевих балок, облицьованих деревом, продуманий таким чином, щоб забезпечити максимальне проникнення денного світла.
Конструкція даху забезпечить максимальне проникнення денного світла//Фото: Studio ORD
Проект розширення аеропорту О'Хара планують закінчити у 2023 році і обійдеться він у 2,2 мільярди доларів.
Що цікаво, це лише частина розширення одного з найбільших аеропортів світу. Загалом на його розширення влада Чикаго планує витратити 8,5 мільярда доларів США.
Проект розширення аеропорту О'Хара у Чикаго від Studio ORD: дивіться відео
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