Бумеранг для самолетов: как изменится аэропорт О'хара в Чикаго – фото, видео

Один из крупнейших и наиболее загруженных аэропортов мира – аэропорт О'Хара в Чикаго расширят еще больше.

Победителем конкурса на расширение чикагского международного аэропорта стало объединение архитекторов Studio ORD, пишет Pragmatika.

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Их проект победил в соревновании с такими именитыми бюро как SOM, Foster+Partners, бюро Сантьяго Калатравы и Fentress Architects.

Проект Studio ORD предусматривает строительство величественного здания на площади в 20 гектаров.

Архитекторы предлагают возвести здание Y-образной формы, которая внешне напоминает бумеранг. По замыслу авторов, ребристая структура и плавные линии крыши должны напоминать местный холмистый пейзаж.



Визуализация расширения аэропорта в Чикаго//Фото: Studio ORD

В точке схождения трех крыльев терминала будет расположен атриум, увенчанный шестиугольным гигантским светильником, который напоминает шестиконечную звезду.



Гигантский светильник напоминает шестиугольную звезду//Фото: Studio ORD

Под стеклянной конструкцией будет зеленая зона с живыми деревьями и зоной отдыха.

Крыша здания из стальных балок, облицованных деревом, продумана таким образом, чтобы обеспечить максимальное проникновение дневного света.



Конструкция крыши обеспечит максимальное проникновение дневного света//Фото: Studio ORD

Проект расширения аэропорта О'Хара планируют закончить в 2023 году и обойдется он в 2,2 миллиарда долларов.

Что интересно, это лишь часть расширения одного из крупнейших аэропортов мира. Всего на его расширение власти Чикаго планируют потратить 8,5 миллиарда долларов США.

Проект расширения аэропорта О'Хара в Чикаго от Studio ORD: смотрите видео