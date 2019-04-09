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      Бумеранг для самолетов: как изменится аэропорт О'хара в Чикаго – фото, видео

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      Как расширят аэропорт О'Хара в Чикаго
      Как расширят аэропорт О'Хара в Чикаго / Studio ORD

      Один из крупнейших и наиболее загруженных аэропортов мира – аэропорт О'Хара в Чикаго расширят еще больше.

      Победителем конкурса на расширение чикагского международного аэропорта стало объединение архитекторов Studio ORD, пишет Pragmatika.

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      Их проект победил в соревновании с такими именитыми бюро как SOM, Foster+Partners, бюро Сантьяго Калатравы и Fentress Architects.

      Проект Studio ORD предусматривает строительство величественного здания на площади в 20 гектаров.

      Архитекторы предлагают возвести здание Y-образной формы, которая внешне напоминает бумеранг. По замыслу авторов, ребристая структура и плавные линии крыши должны напоминать местный холмистый пейзаж.

      аеропорт ОХара Чикаго
      Визуализация расширения аэропорта в Чикаго//Фото: Studio ORD

      В точке схождения трех крыльев терминала будет расположен атриум, увенчанный шестиугольным гигантским светильником, который напоминает шестиконечную звезду.

      аеропорт ОХара Чикаго

      аеропорт Чикаго
      Гигантский светильник напоминает шестиугольную звезду//Фото: Studio ORD

      Под стеклянной конструкцией будет зеленая зона с живыми деревьями и зоной отдыха.

      Крыша здания из стальных балок, облицованных деревом, продумана таким образом, чтобы обеспечить максимальное проникновение дневного света.

      аеропорт Охара Чикаго
      Конструкция крыши обеспечит максимальное проникновение дневного света//Фото: Studio ORD

      Проект расширения аэропорта О'Хара планируют закончить в 2023 году и обойдется он в 2,2 миллиарда долларов.

      Что интересно, это лишь часть расширения одного из крупнейших аэропортов мира. Всего на его расширение власти Чикаго планируют потратить 8,5 миллиарда долларов США.

      Проект расширения аэропорта О'Хара в Чикаго от Studio ORD: смотрите видео

       

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      Теги: Новости США авиация Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости
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