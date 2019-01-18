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      Вулики за полярним колом: казкові будиночки для мандрівників у найпівнічнішому місті Європи

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      Архітектурне бюро з Осло Spinn Arkitekter розробило незвичні оглядові кабіни для мандрівників, які приїжджають в Норвегію помилуватись полярним сяйвом.

      Затишні будиночки округлої форми встановили у комуні Гаммерфест, однойменне місто якої вважають найбільш північним містом Європи.

      Дивіться також: Як виглядає туалет, з якого можна милуватись полярним сяйвом

      Площа будівлі всього 15 метрів квадратних, але цієї площі втомленим мандрівникам цілком вистачає, щоб відпочити, зігрітись і помилуватись запаморочливими краєвидами півночі.

      Зовні споруди нагадують гігантські валуни чи дивної форми вулики.

      Будинок Норвегія
      Оглядові будинки для відпочинку мандрівників на півночі Норвегії

      За задумом архітекторів, корпус із граней природним чином захищає будинок від снігу та вітру і його легко встановлювати.

      Обриси будинків адаптовані до ландшафту, а розташування вікон та дверей продумували залежно від напрямків вітру у цій місцевості.

      Будинок оглядова кабіна Гаммерфест Норвегія
      Будинки гармонійно вписуються у місцевий ландшафт

      У кожній споруді продумано велике оглядове вікно, щоб мандрівники, навіть під час відпочинку, могли насолоджуватись, неперевершеними північними пейзажами Гаммерфесту та Норвезького моря.

      будинок Норвегія
      Інтер'єр будинку для мандрівників у найпівнічнішому місті Норвегії

      Оглядові кабіни для туристів у найпівнічнішому місті Європи: дивіться відео

      Дивіться також:

      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Норвегія Новини нерухомості світу Архітектура Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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