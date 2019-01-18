Вулики за полярним колом: казкові будиночки для мандрівників у найпівнічнішому місті Європи

Архітектурне бюро з Осло Spinn Arkitekter розробило незвичні оглядові кабіни для мандрівників, які приїжджають в Норвегію помилуватись полярним сяйвом.

Затишні будиночки округлої форми встановили у комуні Гаммерфест, однойменне місто якої вважають найбільш північним містом Європи.

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Площа будівлі всього 15 метрів квадратних, але цієї площі втомленим мандрівникам цілком вистачає, щоб відпочити, зігрітись і помилуватись запаморочливими краєвидами півночі.

Зовні споруди нагадують гігантські валуни чи дивної форми вулики.



Оглядові будинки для відпочинку мандрівників на півночі Норвегії

За задумом архітекторів, корпус із граней природним чином захищає будинок від снігу та вітру і його легко встановлювати.

Обриси будинків адаптовані до ландшафту, а розташування вікон та дверей продумували залежно від напрямків вітру у цій місцевості.



Будинки гармонійно вписуються у місцевий ландшафт

У кожній споруді продумано велике оглядове вікно, щоб мандрівники, навіть під час відпочинку, могли насолоджуватись, неперевершеними північними пейзажами Гаммерфесту та Норвезького моря.



Інтер'єр будинку для мандрівників у найпівнічнішому місті Норвегії

Оглядові кабіни для туристів у найпівнічнішому місті Європи: дивіться відео

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