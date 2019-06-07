Башня Земли: самый высокий в мире деревянный небоскреб построят в Канаде – фото

40-этажный деревянный небоскреб планируют построить в канадском Ванкувере. Он может стать самым высоким сооружением из дерева в мире.

Над проектом здания работает американская архитектурно-дизайнерская компания Perkins+Will. Ей дали очень символическое название – Canada Earth Tower (с английского – "Канадская башня Земли")

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Небоскреб будет иметь 40 этажей и сможет вместить около 200 квартир. На каждой секции между тремя этажами с южной стороны здания обустроят открыт для жителей сад.

Нижние этажи будут отведены под офисные помещения и магазины, а во внутреннем дворике появятся торговые залы и рестораны.



Самый высокий деревянный небоскреб мира появится в Канаде // Фото: Dezeen.com

Полностью ли небоскреб будет из дерева? Здание будет построено преимущественно из огнестойкого дерева, в частности, из специальной кросс-ламинированной древесины.

Для напольного покрытия в помещениях и для опорных колонн будут использовать деревянные материалы, в то время как часть здания с лифтами и аварийными лестницами из соображений сейсмической и пожарной безопасности будет из бетона.



Фасад здания будет из огнестойкого дерева // Фото: Dezeen.com



Проект интерьера публичного пространства в здании Canada Earth Tower // Фото: Dezeen.com

Сейчас на месте будущего небоскреба стоит 4-этажное бетонное сооружение, построенное более 40 лет назад.

В 2017-м в Ванкувере уже открыли 18-этажную башню UBC Brock Commons, которая некоторое время была самым высоким зданием мира. Однако уже 2018-м потеряла этот статус, когда в норвежском городе Брумунддале открыли деревянный небоскреб высотой 85,4 метра.

В Нью-Йорке хотят запретить строительство стеклянных небоскребов.