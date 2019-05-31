Небоскреб-подсолнух достраивают в Сан-Франциско: фото снаружи и изнутри

На солнечном калифорнийском побережье в Сан-Франциско завершается строительство небоскреба, от вида которого кружится голова.

Проект небоскреба MIRA Tower архитектурное бюро Studio Gang представило еще в 2014-м. Его возведение должны вот-вот завершить.

Читайте также: Самый высокий искусственный водопад мира открыли в аэропорту Сингапура: захватывающие фото

40-этажная башня высотой более 120 метров поражает не только с инженерной точки зрения. Еще недавно в этом районе Сан-Франциско было запрещено строить сооружения выше 90 метров.

К слову, накануне в Париже впервые за почти 50 лет позволили построить небоскреб в черте города. Он будет в виде футуристиснои стеклянной пирамиды.

Чем поражает небоскреб в Сан-Франциско?

Если стоять у подножия и смотреть на вершину, может закружиться голова, ведь может показаться, что 100-метровый гигант буквально крутится.



Небоскреб, который "крутится" достраивают в Сан-Франциско // Фото: Dezeen.com

Выступления на фасаде постепенно скручиваются под углом 90 градусов. По замыслу архитекторов, здание, как подсолнечник, поворачивается за солнцем – благодаря 180-градусному обзору жители будут наслаждаться солнечным светом в течение всего дня.

Это также позволит уменьшить потребление электроэнергии.

Сейчас здесь завершают отделочные работы, а владельцам апартаментов уже не терпится въехать в свои новые дома.

Окна части из них выходят на залив, откуда открывается сказочный вид на Сан-Франциско.



Из окон части апартаментов открывается невероятный вид на залив // Фото: Dezeen.com

Кроме недешевых апартаментов, в небоскребе MIRA Tower есть уютное лобби, терраса на крыше, столовая, фитнес-центр, игровая комната для детей, конференц-зал, станция по уходу за собаками, стоянка зарядками для электромобилей и более 1000 квадратных метров торгового центра на нулевом уровне.

Узнайте, почему строительство стеклянных небоскребов могут запретить в Нью-Йорке.