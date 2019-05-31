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      Небоскреб-подсолнух достраивают в Сан-Франциско: фото снаружи и изнутри

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      На солнечном калифорнийском побережье в Сан-Франциско завершается строительство небоскреба, от вида которого кружится голова.

      Проект небоскреба MIRA Tower архитектурное бюро Studio Gang представило еще в 2014-м. Его возведение должны вот-вот завершить.

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      40-этажная башня высотой более 120 метров поражает не только с инженерной точки зрения. Еще недавно в этом районе Сан-Франциско было запрещено строить сооружения выше 90 метров.

      К слову, накануне в Париже впервые за почти 50 лет позволили построить небоскреб в черте города. Он будет в виде футуристиснои стеклянной пирамиды.

      Чем поражает небоскреб в Сан-Франциско?

      Если стоять у подножия и смотреть на вершину, может закружиться голова, ведь может показаться, что 100-метровый гигант буквально крутится.

      хмарочос Сан-Франциско круті будівлі
      Небоскреб, который "крутится" достраивают в Сан-Франциско // Фото: Dezeen.com

      Выступления на фасаде постепенно скручиваются под углом 90 градусов. По замыслу архитекторов, здание, как подсолнечник, поворачивается за солнцем – благодаря 180-градусному обзору жители будут наслаждаться солнечным светом в течение всего дня.

      Это также позволит уменьшить потребление электроэнергии.

      Сейчас здесь завершают отделочные работы, а владельцам апартаментов уже не терпится въехать в свои новые дома.

      Окна части из них выходят на залив, откуда открывается сказочный вид на Сан-Франциско.

      хмарочос Сан-Франциско США
      Из окон части апартаментов открывается невероятный вид на залив // Фото: Dezeen.com

      Кроме недешевых апартаментов, в небоскребе MIRA Tower есть уютное лобби, терраса на крыше, столовая, фитнес-центр, игровая комната для детей, конференц-зал, станция по уходу за собаками, стоянка зарядками для электромобилей и более 1000 квадратных метров торгового центра на нулевом уровне.

       

       

      Узнайте, почему строительство стеклянных небоскребов могут запретить в Нью-Йорке.

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      Теги: Крутые здания Архитектура Новости США Новости недвижимости мира Фотоновости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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