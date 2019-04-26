Почему Нью-Йорк может остаться без стеклянных небоскребов

Власти Нью-Йорка намерены запретить строительство в мегаполисе стеклянных и стальных небоскребов.

С такой инициативой выступил мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Причиной такого решения является проект Green New Deal, который имеет целью повлиять на климатические изменения и уменьшить количество выбросов в атмосферу парниковых газов, пишет Dezeen.

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Какой вред от стеклянных небоскребов?

Билл де Блазио объясняет, что здания из стекла и стали влияют на глобальное потепление больше автомобилей.

Небоскребы требуют значительных затрат энергии и материалов на этапе запуска и регулярно загрязняют окружающую среду в процессе эксплуатации.

Такая инициатива является частью стратегии Нью-Йорка OneNYC 2050, реализация которой обойдется Большому Яблоку примерно в 14 млрд долларов.

Уже построенные небоскребы планируют модернизировать, предусмотрев в них стандарты энергетической эффективности.

По предварительным подсчетам, внедрение таких стандартов может к 2030 году помочь сократить вредные выбросы в атмосферу примерно на 40%.

Согласно городской стратегии OneNYC 2050, владельцы высоток до 2024 года должны самостоятельно их модернизировать, чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. В случае отказа сумма штрафов может составлять до миллиона долларов в год.

К слову, 2018 год стал рекордным в строительстве небоскребов. В прошлом году завершили строительство 18 новых высоток и это наибольшее количество, которое когда-либо до сих пор появлялось за год. В рейтинге стран с наибольшим количеством хмарочесов уверенно лидирует Китай.

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