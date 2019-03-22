Стрела в небо: как будет выглядеть самый высокий небоскреб Китая – умопомрачительные кадры

Новым самым высоким небоскребом в Китае и третьим по высоте в мире станет башня Международного центра Шэньчжэнь-Гонконг.

Небоскреб, высотой 700 метров, будут проектировать архитекторы Эдриан Смит и Гордон Джилл, пишет Dezeen.

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Стеклянная башня станет третьим по высоте зданием в мире. Выше нее будет только 828-метровый небоскреб SOM в Дубае и башня Джидда высотой более 1 километра, которую достраивают в Саудовской аравии.

Небоскреб Международного центра Шэньчжэнь-Гонконг будет иметь высоту более 700 метров

Строительство Международного центра Шэньчжэнь-Гонконг ведет китайская компания Shiamo Group.

Небоскреб будет иметь причудливую антропоморфную форму. Архитекторы признаются, что вдохновлялись несколькими спортивными объектами, с которыми башня образовывать ансамбль.

Самый высокий небоскреб Китая будет гармонировать с высотками рядом

Посетители Shenzhen-Hong Kong International Center, открытие которого запланировано на 2024-й год, смогут наслаждаться головокружительным видом на китайский мегаполис с одной из самых высоких смотровых площадок мира.

Со смотровой площадки на пике небоскреба будет открываться головокружительный вид

На верхних этажах башни планируется расположить ресторан, ночной клуб, спа-салон и даже бассейн. Кроме того, в здании будет торговый центр, жилые этажи, 5-звездочный отель, библиотека и офисные помещения.

Сооружение может получить статус LEED Platinum, как входящее в перечень экологически чистых и "зеленых" (green buildings).

Так будет выглядеть самый высокий небоскреб Китая

Тем временем в аэропорту Сингапура завершается строительство самого высокого в мире искусственного водопада.

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