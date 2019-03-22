Стріла в небо: як виглядатиме найвищий хмарочос Китаю – запаморочливі кадри

Новим найвищим хмарочосом в Піднебесній і третім за висотою у світі стане вежа Міжнародного центру Шеньчжень-Гонконг.

Хмарочос висотою 700 метрів проектуватимуть архітектори Едріан Сміт та Гордон Джилл, пише Dezeen.

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Скляна вежа стане третьою за висотою будівлею у світі. Вище за неї буде лише 828-метровий хмародер SOM в Дубаї та вежа Джидда висотою понад 1 кілометр, яку добудовують у Саудівській аравії.



Хмарочос Міжнародного центру Шеньчжень-Гонконг матиме висоту понад 700 метрів

Будівництво Міжнародного центру Шеньчжень-Гонконг веде китайська компанія Shiamo Group.

Хмарочос матиме вигадливу антропоморфну форму. Архітектори зізнаються, що надихались кількома спортивними об'єктами, з якими вежа утворюватиме ансамбль.



Найвищий хмарочос Китаю гармоніюватиме з висотками поруч

Відвідувачі Shenzhen-Hong Kong International Center, відкриття якого заплановане на 2024-й рік, зможуть насолоджуватись запаморочливим виглядом на китайський мегаполіс з одного з найвищих оглядових майданчиків світу.



З оглядового майданчика на піку хмарочоса відкриватиметься запаморочливий краєвид

На верхніх поверхах вежі планують розташувати ресторан, нічний клуб, спа-салон і навіть басейн. Окрім того, у будівлі буде торговий центр, житлові поверхи, 5-зірковий готель, бібліотека та офісні приміщення.

Споруда може отримати статус LEED Platinum, як така, що входить в перелік екологічно чистих та "зелених" (green buildings).



Так виглядатиме найвищий хмарочос Китаю

Тим часом в аеропорту Сінгапура завершується будівництво найвищого у світі штучного водоспаду.