Чому Нью-Йорк може залишитись без скляних хмарочосів

Влада Нью-Йорка має намір заборонити будівництво у мегаполісі скляних та сталевих хмарочосів.

З такою ініціативою виступив мер Нью-Йорка Білл де Блазіо. Причиною такого рішення є проект Green New Deal, який має на меті вплинути на кліматичні зміни та зменшити кількість викидів в атмосферу парникових газів, пише Dezeen.

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Яка шкода від скляних хмарочосів?

Білл де Блазіо пояснює, що будівлі зі скла та сталі впливають на глобальне потепління більше за автомобілі.

Хмарочоси вимагають значних затрат енергії та матеріалів на етапі запуску та регулярно забруднюють довкілля в процесі експлуатації.

Така ініціатива є частиною стратегії Нью-Йорка OneNYC 2050, реалізація якої обійдеться Великому Яблуку приблизно у 14 мільярдів доларів.

Уже збудовані хмарочоси планують модернізувати, передбачивши у них стандарти енергетичної ефективності.

За попередніми підрахунками, впровадження таких стандартів може до 2030 року допомогти скоротити шкідливі викиди в атмосферу приблизно на 40%.

Згідно з міською стратегією OneNYC 2050, власники висоток до 2024 повинні самотужки їх модернізувати, аби зменшити кількість шкідливих викидів в атмосферу. У разі відмови сума штрафів може становити до мільйона доларів на рік.

До слова, 2018 рік став рекордним у будівництві хмарочосів. Торік завершили будівництво 18 нових висоток і це найбільша кількість, яка коли-небудь дотепер з'являлась за рік. У рейтингу країн з найбільшою кількістю хмародерів впевнено лідирує Китай.