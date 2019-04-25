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      "Тане" на очах: в Японії навчились безшумно зносити хмарочоси – відео

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      Безшумне та екологічне знесення готелю в Японії
      Безшумне та екологічне знесення готелю в Японії / Колаж welt.de

      Японські конструктори винайшли інноваційний метод демонтажу будівель без застосування вибухівки та безпечно для людей і навколишнього середовища.

      140-метровий готель Grand Prince Hotel у Токіо знесли без застосування гідромолотів, підйомних кранів та гучних вибухів.

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      Основну роль тут виконували металеві "стрижні", які встановили всередині будівлі. Саме вони відігравали роль несучих опор та гігантських домкратів.

      Спецтехнікою, у свою чергу, зносять несучі стіни та підлогу, проводячи демонтаж ніби шар за шаром.

      Зовні може скластись враження ніби будинок просто "тане" на очах. Насправді, він "спускається" вниз "металевими лісами", зменшуючись на один поверх.

      готель демонтаж Японія
      Будівля буквально "тане" на очах//Кадр з відео

      Усі демонтажні роботи проводять всередині будівлі, при цьому дах і фундамент демонтують в останню чергу.

      Такий метод демонтажу займає більше часу, ніж миттєвий вибух, але він щонайменше на 23 децибели тихіший і майже на 90% безпечніший для навколишнього середовища.

      Екологічний та безшумний метод демонтажу будівель: дивіться відео

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      Теги: Новини нерухомості Екологія Будівництво Новини нерухомості світу Японія Круті будівлі
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