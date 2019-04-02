Як трухлявий сарай перетворити на особняк мрії: фотопорівняння вражає

В Австралії власники занедбаного дерев'яного будинка, який свого часу назвали найгіршим на континенті, перетворили його на сучасний комфортний особняк.

У 2015-му дерев'яний дім, який буквально розвалювався на очах, продали за 668 тисяч доларів США.

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Цю нерухомість за адресою на 50 Дейтон-Роуд в Даттон-Парк, штат Квінсленд (Австралія) напередодні визнали найгіршим будинком на цілому континенті.

Замість занедбаної хатини з'явився новий сучасний особняк: фотопорівняння

Нові власники довго не думаючи, знесли напіврозвалену хатину і на її місці збудували сучасний просторий маєток з 5 спальнями і 3 ванними кімнатами.

На території біля будинку з'явився басейн і тераса, а з вікна помешкання відкривається неймовірний краєвид на затишний район.



На території біля будинку з'явився басейн

На місцевому сайті з продажу нерухомості цей особняк зараз продають за майже 1,5 мільйона доларів США.



На сайті з продажу нерухомості будинок продають за майже 1,5 мільйона

Як занедбану хатину перетворили на особняк мрії: дивіться відео

Схожа історія сталась з будинком на острові Бруні у Тасманії, який більш відомий як особняк капітана Келлі. Занедбане приміщення, якому майже 200 років, відреставрували і перетворили на затишний сучасний житловий будинок – дивіться самі.