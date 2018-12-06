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      Занедбана фотостудія стала сучасною ветеринарною клінікою: досвід Монреалю

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      Дизайнери з канадського архітектурного бюро T B A на прикладі сучасної ветеринарної клініки у Монреалі демонструють, як занедбаним приміщенням можна давати друге життя.

      У районі Майл-Енд тривалий час була закинута фотостудія.

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      Тепер на її місці у провінції Квебек видніється нова сучасна ветеринарна клініка Hôpital Vétérinaire du Parc, пише Archdaily.

      Вже з входу видно, що архітектори і дизайнери з місцевого бюро T B A попрацювали на славу.

      Канада Монреаль ветклініка
      Інтер'єр сучасної ветеринарної клініки у Монреалі

      Для невеликого приміщення знайшли виправдане рішення – щоб збільшити площу простору і організувати зону для стаціонару, студія добудувала ще два поверхи.

      Важкохворих тварин без проблем можна залишити на тривале лікування – місце для цього є.

      Підвал будівлі перетворився на оглядовий кабінет, лабораторію для взяття аналізів та інших лікувальних процедур.

      Дизайн ветеринарна клініка Монреаль Канада
      Підвал сучасної ветеринарної клініки у Канаді

      Щоб запобігти швидкому зношенню поверхонь, стіни в клініці покриті необробленим бетоном і керамічною плиткою. Це створює дещо сувору, але цілком комфортну для лікування тварин атмосферу.

      На даху дизайнери обладнали затишну терасу, де господарі та їхні домашні улюбленці можуть розслабитись та відпочити після пройдених, подекуди болючих процедур.

      тераса ветклініка Монреаль Канада
      Затишна тераса у ветклініці в Монреалі

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      Теги: Новини нерухомості Фотоновини Канада Ідеї для інтер'єру Круті будівлі Новини нерухомості світу світ тварин Архітектура і дизайн
      Джерело: 24 канал
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