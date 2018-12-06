Заброшенная фотостудия стала современной ветеринарной клиникой: опыт Монреаля
Дизайнеры из канадского архитектурного бюро T B A на примере современной ветеринарной клиники в Монреале демонстрируют, как заброшенным помещением можно дать вторую жизнь.
В районе Майл-Энд длительное время была заброшена фотостудия.
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Теперь на ее месте в провинции Квебек виднеется новая современная ветеринарная клиника Hôpital Vétérinaire du Parc, пишет Archdaily.
Уже с входа видно, что архитекторы и дизайнеры из местного бюро T B A поработали на славу.
Интерьер современной ветеринарной клиники в Монреале
Для небольшого помещения нашли оправданное решение – чтобы увеличить площадь пространства и организовать зону для стационара, студия достроила еще два этажа.
Тяжелобольных животных без проблем можно оставить на длительное лечение – место для этого есть.
Подвал здания превратился в смотровой кабинет, лабораторию для взятия анализов и других лечебных процедур.
Подвал современной ветеринарной клиники в Канаде
Чтобы предотвратить быстрый износ поверхностей, стены в клинике покрыты необработанным бетоном и керамической плиткой. Это создает несколько суровую, но вполне комфортную для лечения животных атмосферу.
На крыше дизайнеры оборудовали уютную террасу, где хозяева и их домашние любимцы могут расслабиться и отдохнуть после пройденных, иногда болезненных процедур.
Уютная терраса в ветклинике в Монреале
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