Как трухлявый сарай превратить в особняк мечты: фотосравнение впечатляет

В Австралии владельцы заброшенного деревянного дома, который в свое время назвали худшим на континенте, превратили его в современный комфортный особняк.

В 2015-м деревянный дом, который буквально разваливался на глазах, продали за 668 тысяч долларов США.

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Эту недвижимость по адресу на 50 Дейтон-Роуд в Даттон-Парк, штат Квинсленд (Австралия) ранее признали худшим домом на целом континенте.

Вместо заброшенной хижины появился новый современный особняк: фотосравнение

Новые владельцы, недолго думая, снесли полуразвалившуюся постройку и на ее месте построили современный просторный особняк с 5 спальнями и 3 ванными комнатами.

На территории у дома появился бассейн и терраса, а из окна квартиры открывается невероятный вид на уютный район.



На территории возле дома появился бассейн

На местном сайте по продаже недвижимости этот особняк сейчас продают за почти 1,5 миллиона долларов США.



На сайте по продаже недвижимости дом продают за почти 1,5 миллиона

Как заброшенную постройку превратили в особняк мечты: смотрите видео

Похожая история произошла с домом на острове Бруни в Тасмании, который более известен как особняк капитана Келли. Заброшенное помещение, которому почти 200 лет, отреставрировали и превратили в уютный современный жилой дом – посмотрите сами.