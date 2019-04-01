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      Как выглядит и в чем особенность самого популярного дома на Airbnb

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      Сервис кратковременной аренды жилья Airbnb, который работает по всему миру, определил помещение, которое пользуется наибольшей популярностью у путешественников.

      Наиболее посещаемым в мире жильем для путешествий на Airbnb стал небольшой деревянный дом в лесу неподалеку от Сан-Франциско, пишет Fox News.

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      Хижина площадью всего 100 квадратных футов, расположенная в 80 милях к югу от мегаполиса, внешне напоминает огромный гриб.

      Будинок гриб Сан-Франциско Airbnb
      Дом-гриб возле Сан-Франциско стал самым популярным на сервисе Airbnb

      Владельцы зарегистрировали ее на сайте в 2009 году и за это время она стала одним из первых домов на Airbnb за пределами города.

      За более чем 10 лет отзывы об этой хижине оставили почти 1300 гостей, которые ставили высокие оценки за чистоту, цену и местоположение.

      Дом-гриб настолько популярен среди путешественников, что свободных мест в нем уже нет до октября 2019 года.

      будинок Сан-Франциско Airbnb
      Места в доме забронированы до октября

      В чем особенность помещения? Дом может одновременно вместить до 3 постояльцев. Главная спальня с двуспальной кроватью и 32-дюймовый телевизор с плоским экраном.

      На кухне есть холодильник, кофеварка и даже попкорн мейкер. В ванной комнате есть все необходимое для комфортного пребывания гостей. На свежем воздухе возле дома можно приготовить барбекю.

      Многие выбирают ночлег в этом доме из-за прозрачной куполообразной крыши, где ночью можно наблюдать за звездами.

      С геодезическим куполом и большой палубой на деревьях, вы почувствуете, что находитесь в избушке на дереве посреди леса,
      – говорится в описании квартиры на сайте.

      Интерьер домика-гриба в лесу близ Сан-Франциско: смотрите фото

       

      Совсем немного отойдя от дома, здесь можно побродить по лесу, а не таким оторванным от цивилизации можно чувствовать благодаря доступу к Wi-Fi.

      Ночь в этом доме стоит от 130 долларов. Бронирование на выходные надо оформлять минимум на 2 дня.

      будинок гриб Сан-Франциско Airbnb
      Ночь в популярном квартире на Airbnb стоит от 130 долларов США

      Между тем в Норвегии открылся первый в Европе подводный ресторан, посмотрите, как выглядит он изнутри.

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