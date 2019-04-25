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      "Тает" на глазах: в Японии научились бесшумно сносить небоскребы – видео

      204 Читати новину українською
      Бесшумный и экологичный снос отеля в Японии
      Бесшумный и экологичный снос отеля в Японии / Коллаж welt.de

      Японские конструкторы изобрели инновационный метод демонтажа зданий без применения взрывчатки и безопасно для людей и окружающей среды.

      140-метровый отель Grand Prince Hotel в Токио снесли без применения гидромолотов, подъемных кранов и громких взрывов.

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      Основную роль здесь выполняли металлические "стержни", которые установили внутри здания. Именно они играли роль несущих опор и гигантских домкратов.

      Спецтехникой, в свою очередь, сносят несущие стены и пол, проводя демонтаж будто слой за слоем.

      Внешне может сложиться впечатление, будто дом просто "тает" на глазах. На самом деле, он "спускается" вниз "металлическими лесами", уменьшаясь на один этаж.

      готель демонтаж Японія
      Здание буквально "тает" на глазах//Кадр из видео

      Все демонтажные работы проводят внутри здания, при этом крышу и фундамент демонтируют в последнюю очередь.

      Такой метод демонтажа занимает больше времени, чем мгновенный взрыв, но он минимум на 23 децибела тише и почти на 90% безопаснее для окружающей среды.

      Экологический и бесшумный метод демонтажа зданий: смотрите видео

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      Теги: Новости недвижимости Экология Строительство Новости недвижимости мира Япония Крутые здания
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