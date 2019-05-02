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      "Зеленый" небоскреб, в котором нет двух одинаковых квартир: фото невероятного проекта

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      "Зеленый" небоскреб Valley начали строить в Амстердаме
      "Зеленый" небоскреб Valley начали строить в Амстердаме / MVRDV

      По проекту нидерландского архитектурного бюро MVRDV в Амстердаме началось строительство многофункционального небоскреба Valley.

      Необычная высотка имеет целью оживить район Зейдас, который на протяжении последних 20 лет развивался как деловой квартал.

      Смотрите также: Спираль в небо: как выглядит смотровая площадка без единой ступеньки – фото, видео

      Valley будет включать жилье, офисы и публичные пространства.

      Сооружение будет состоять из трех многоэтажных башен разной высоты, самая высокая из которых будет простираться вверх на сотню метров.

      хмарочос Нідерланди Амстердам
      "Зеленый" небоскреб возводят в деловом центре Амстердама

      Офисные помещения будут занимать наименьшую часть небоскреба – всего 7 этажей. Самая большая часть будет отведена под жилье – в небоскребе будет 196 квартир и ни одна из них не будет похожа между собой.

      Подземные ярусы будут отведены под паркинги, а на последних этажах здания будут бары и рестораны, откуда можно будет наслаждаться сказочной панорамой города.

      В "подножии" обустроят большое публичное пространство The Grotto. Его декорируют натуральным камнем, стеклянной крышей и сюда можно будет попасть с улицы.

      хмарочос амстердам нідерланди
      Между башнями небоскреба вырастут настоящие сады

      Между башнями создадут настоящие каменные джунгли – каскадная лестница с террасами и садами.

      Проекты MVRDV известны своей энергоэффективностью. Небоскреб Valley не станет исключением, предполагается, что он будет иметь нулевые выбросы в атмосферу.

      хмарочос MVRDV екологія Амстердам Нідерланди
      Небоскреб от MVRDV будет энергоэффективным

      Смотрите, как выглядит самый высокий в мире деревянный небоскреб – его построили в Норвегии.

      К слову, в Нью-Йорке хотят запретить строить стеклянные небоскребы, поскольку они менее экологичны чем обычные из бетона.

      СМОТРИТЕ, ЧЕМ УДИВЛЯЮТ ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ БЮРО:
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      Теги: Крутые здания Архитектура Нидерланды Экология Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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