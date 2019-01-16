Интерактивные башни-близнецы появятся в Тайване: как будет выглядеть азиатский Times Square
Нидерландское архитектурное бюро MVRDV представило сказочный проект пары башен, которые должны вырасти в столице Тайваня.
По замыслу архитекторов, сооружения будут сделаны из нескольких несимметричных блоков, которые в свою очередь будут оборудованы интерактивными экранами.
Смотрите также: Ворота в залив: украинское бюро представило проект неординарного здания в Кувейте
Проект получил название Taipei Twin Towers.
Небоскребы высотой 337 и 280 метров, разработаны компанией MVRDV в сотрудничестве с CHY Architecture Urban Landscape имеют целью возродить область центрального вокзала в районе Чжунчжен.
Собственные башни-близнецы вырастут в Тайване
Здания напоминают накопление блоков различной формы. На гигантских экранах, которые будут в них вмонтированы, планируют транслировать "основные культурные зрелища, спортивные события и рекламу".
На зданиях будут установлены гигантские интерактивные экраны
Соучредитель MVRDV, известный голландский архитектор Вини Маас говорит, что эти башни-близнецы превратят эту местность в центр города, на которую вполне заслуживает Тайпей – с его насыщенным водоворотом событий, с которыми в одном ритме будут перекликаться яркие здания.
Внутри небоскреба разместятся две гостиницы, офисы, кинотеатры, найдется место и для магазинов.
На террасах, которые будут дополнять нижние этажи близнецов, обустроят уютные места для отдыха.
На нижних этажах небоскреба оборудуют уютные зеленые зоны
В них будут обустроены дорожки и эскалаторы, которые будут соединять нижние 20 этажей здания и их окрестностей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
-
13 янв 2019Топ-10 самых ожидаемых сооружений 2019 года
-
-