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      Интерактивные башни-близнецы появятся в Тайване: как будет выглядеть азиатский Times Square

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      Нидерландское архитектурное бюро MVRDV представило сказочный проект пары башен, которые должны вырасти в столице Тайваня.

      По замыслу архитекторов, сооружения будут сделаны из нескольких несимметричных блоков, которые в свою очередь будут оборудованы интерактивными экранами.

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      Проект получил название Taipei Twin Towers.

      Небоскребы высотой 337 и 280 метров, разработаны компанией MVRDV в сотрудничестве с CHY Architecture Urban Landscape имеют целью возродить область центрального вокзала в районе Чжунчжен.

      Тайвань Тайпей вежі-близнюки

      Собственные башни-близнецы вырастут в Тайване

      Здания напоминают накопление блоков различной формы. На гигантских экранах, которые будут в них вмонтированы, планируют транслировать "основные культурные зрелища, спортивные события и рекламу".

      Тайвань Тайпей вежі

      На зданиях будут установлены гигантские интерактивные экраны

      Соучредитель MVRDV, известный голландский архитектор Вини Маас говорит, что эти башни-близнецы превратят эту местность в центр города, на которую вполне заслуживает Тайпей – с его насыщенным водоворотом событий, с которыми в одном ритме будут перекликаться яркие здания.

      Внутри небоскреба разместятся две гостиницы, офисы, кинотеатры, найдется место и для магазинов.

      На террасах, которые будут дополнять нижние этажи близнецов, обустроят уютные места для отдыха.

      Тайпей Тайвань хмарочос

      На нижних этажах небоскреба оборудуют уютные зеленые зоны

      В них будут обустроены дорожки и эскалаторы, которые будут соединять нижние 20 этажей здания и их окрестностей.

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      Теги: Китай Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости Фотоновости
      Источник: 24 канал
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