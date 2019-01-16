Интерактивные башни-близнецы появятся в Тайване: как будет выглядеть азиатский Times Square

Нидерландское архитектурное бюро MVRDV представило сказочный проект пары башен, которые должны вырасти в столице Тайваня.

По замыслу архитекторов, сооружения будут сделаны из нескольких несимметричных блоков, которые в свою очередь будут оборудованы интерактивными экранами.

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Проект получил название Taipei Twin Towers.

Небоскребы высотой 337 и 280 метров, разработаны компанией MVRDV в сотрудничестве с CHY Architecture Urban Landscape имеют целью возродить область центрального вокзала в районе Чжунчжен.

Собственные башни-близнецы вырастут в Тайване

Здания напоминают накопление блоков различной формы. На гигантских экранах, которые будут в них вмонтированы, планируют транслировать "основные культурные зрелища, спортивные события и рекламу".

На зданиях будут установлены гигантские интерактивные экраны

Соучредитель MVRDV, известный голландский архитектор Вини Маас говорит, что эти башни-близнецы превратят эту местность в центр города, на которую вполне заслуживает Тайпей – с его насыщенным водоворотом событий, с которыми в одном ритме будут перекликаться яркие здания.

Внутри небоскреба разместятся две гостиницы, офисы, кинотеатры, найдется место и для магазинов.

На террасах, которые будут дополнять нижние этажи близнецов, обустроят уютные места для отдыха.

На нижних этажах небоскреба оборудуют уютные зеленые зоны

В них будут обустроены дорожки и эскалаторы, которые будут соединять нижние 20 этажей здания и их окрестностей.

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