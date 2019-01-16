Інтерактивні вежі-близнюки з'являться в Тайвані: як виглядатиме азійський Times Square

Нідерландське архітектурне бюро MVRDV представило казковий проект пари веж, які мають вирости у столиці Тайваню.

За задумом архітекторів, споруди будуть зроблені з кількох несиметричних блоків, які у свою чергу будуть обладнані інтерактивними екранами.

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Проект отримав назву Taipei Twin Towers.

Хмарочоси висотою 337 та 280 метрів, розроблений компанією MVRDV у співпраці з CHY Architecture Urban Landscape мають на меті відродити область центрального вокзалу у районі Чжунчжен.



Власні вежі-близнюки виростуть в Тайвані

Будівлі нагадують нагромадження блоків різної формі. На гігантських екранах, що будуть в них вмонтовані, планують транслювати "основні культурні видовища, спортивні події та рекламу".



На будівлях будуть встановлені гігантські інтерактивні екрани

Співзасновник MVRDV, відомий голландський архітектора Віні Маас каже, що ці вежі-близнюки перетворять цю місцевість в центр міста, на яку цілком заслуговує Тайпей – з його насиченим виром подій, з якими в одному ритмі перегукуватимуться яскраві будівлі.

Всередині хмарочоса розмістяться два готелі, офіси, кінотеатри, знайдеться місце й для магазинів.

На терасах, які доповнюватимуть нижні поверхи близнюків, облаштують затишні місця для відпочинку.



На нижніх поверхах хмарочосу обладняють затишні зелені зони

До них будуть облаштовані доріжки та ескалатори, які з'єднуватимуть нижні 20 поверхів будівлі та їх околиць.