"Зелений" хмарочос, в якому немає двох однакових квартир: фото неймовірного проекту
За проектом нідерландського архітектурного бюро MVRDV в Амстердамі розпочалось будівництво багатофункціонального хмарочосу Valley.
Незвична висотка має на меті оживити район Зейдас, який впродовж останніх 20 років розвивався як діловий квартал.
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Valley включатиме житло, офіси і публічні простори.
Споруда складатиметься із трьох багатоповерхових веж різної висоти, найвища з яких простягатиметься вгору на сотню метрів.
"Зелений" хмарочос зводять у діловому центрі Амстердама
Офісні приміщення займатимуть найменшу частину хмарочосу – лише 7 поверхів. Найбільша частина буде відведена під житло – у хмарочосі буде 196 квартир і жодна з них не буде схожою одна на одну.
Підземні яруси будуть відведені під паркінги, а на останніх поверхах будівлі будуть бари та ресторани, звідки можна буде насолоджуватись казковою панорамою міста.
У "підніжжі" облаштують великий публічний простір The Grotto. Його оздоблять натуральним каменем, скляним дахом і сюди можна буде потрапити з вулиці.
Між вежами хмарочосу виростуть справжні сади
Між вежами створять справжні кам'яні джунглі – каскадні сходи з терасами і садами.
Проекти MVRDV відомі своєю енергоефективністю. Хмарочос Valley не стане винятком, передбачається, що він матиме нульові викиди в атмосферу.
Хмарочос від MVRDV буде енергоефективним
Дивіться, як виглядає найвищий у світі дерев'яний хмарочос – його збудували в Норвегії.
До слова, у Нью-Йорку хочуть заборонити будувати скляні хмарочоси, оскільки вони є менш екологічними ніж звичайні з бетону.
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