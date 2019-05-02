"Зелений" хмарочос, в якому немає двох однакових квартир: фото неймовірного проекту

За проектом нідерландського архітектурного бюро MVRDV в Амстердамі розпочалось будівництво багатофункціонального хмарочосу Valley.

Незвична висотка має на меті оживити район Зейдас, який впродовж останніх 20 років розвивався як діловий квартал.

Дивіться також: Спіраль у небо: як виглядає оглядовий майданчик без жодної сходинки – фото, відео

Valley включатиме житло, офіси і публічні простори.

Споруда складатиметься із трьох багатоповерхових веж різної висоти, найвища з яких простягатиметься вгору на сотню метрів.



"Зелений" хмарочос зводять у діловому центрі Амстердама

Офісні приміщення займатимуть найменшу частину хмарочосу – лише 7 поверхів. Найбільша частина буде відведена під житло – у хмарочосі буде 196 квартир і жодна з них не буде схожою одна на одну.

Підземні яруси будуть відведені під паркінги, а на останніх поверхах будівлі будуть бари та ресторани, звідки можна буде насолоджуватись казковою панорамою міста.

У "підніжжі" облаштують великий публічний простір The Grotto. Його оздоблять натуральним каменем, скляним дахом і сюди можна буде потрапити з вулиці.



Між вежами хмарочосу виростуть справжні сади

Між вежами створять справжні кам'яні джунглі – каскадні сходи з терасами і садами.

Проекти MVRDV відомі своєю енергоефективністю. Хмарочос Valley не стане винятком, передбачається, що він матиме нульові викиди в атмосферу.



Хмарочос від MVRDV буде енергоефективним

Дивіться, як виглядає найвищий у світі дерев'яний хмарочос – його збудували в Норвегії.

До слова, у Нью-Йорку хочуть заборонити будувати скляні хмарочоси, оскільки вони є менш екологічними ніж звичайні з бетону.