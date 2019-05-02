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      "Зелений" хмарочос, в якому немає двох однакових квартир: фото неймовірного проекту

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      "Зелений" хмарочос Valley почали будувати в Амстердамі
      "Зелений" хмарочос Valley почали будувати в Амстердамі / MVRDV

      За проектом нідерландського архітектурного бюро MVRDV в Амстердамі розпочалось будівництво багатофункціонального хмарочосу Valley.

      Незвична висотка має на меті оживити район Зейдас, який впродовж останніх 20 років розвивався як діловий квартал.

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      Valley включатиме житло, офіси і публічні простори.

      Споруда складатиметься із трьох багатоповерхових веж різної висоти, найвища з яких простягатиметься вгору на сотню метрів.

      хмарочос Нідерланди Амстердам
      "Зелений" хмарочос зводять у діловому центрі Амстердама

      Офісні приміщення займатимуть найменшу частину хмарочосу – лише 7 поверхів. Найбільша частина буде відведена під житло – у хмарочосі буде 196 квартир і жодна з них не буде схожою одна на одну.

      Підземні яруси будуть відведені під паркінги, а на останніх поверхах будівлі будуть бари та ресторани, звідки можна буде насолоджуватись казковою панорамою міста.

      У "підніжжі" облаштують великий публічний простір The Grotto. Його оздоблять натуральним каменем, скляним дахом і сюди можна буде потрапити з вулиці.

      хмарочос амстердам нідерланди
      Між вежами хмарочосу виростуть справжні сади 

      Між вежами створять справжні кам'яні джунглі – каскадні сходи з терасами і садами.

      Проекти MVRDV відомі своєю енергоефективністю. Хмарочос Valley не стане винятком, передбачається, що він матиме нульові викиди в атмосферу.

      хмарочос MVRDV екологія Амстердам Нідерланди
      Хмарочос від MVRDV буде енергоефективним

      Дивіться, як виглядає найвищий у світі дерев'яний хмарочос – його збудували в Норвегії.

      До слова, у Нью-Йорку хочуть заборонити будувати скляні хмарочоси, оскільки вони є менш екологічними ніж звичайні з бетону.

      Дивіться, чим вражають інші проекти бюро:
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      Теги: Новини нерухомості світу Екологія Нідерланди Архітектура Круті будівлі Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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