12:08
1 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: "Сбербанк" знищує росіян. Лукашенку стали заміцні братні обійми Кремля
      Вєсті Кремля
      10:15, 28 квітня
      Вєсті.UA. Жир: Захарова читає пости Супрун. Корупціонери здадуться Зеленському
      Вєсті.UA
      18:30, 27 квітня
      Чому екологічна електростанція засипала навколишні села радіоактивним попелом: розслідування
      ЦРУ
      12:12, 26 квітня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Дипломатія – від застою до незалежності
      Згадати все
      22:35, 24 квітня
      Телеканал новин 24 Новини Новини нерухомості
      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Спіраль у небо: як виглядає оглядовий майданчик без жодної сходинки – фото, відео

      730 Читать новость на русском

      За годину їзди від столиці Данії Копенгагена відкрили унікальний оглядовий майданчик Camp Adventure Forest Tower – у ньому немає ані сходів, ані ліфта.

      Над проектом спіралеподібної вежі працювало данське бюро Effekt. За словами архітекторів, вони буквально хотіли наблизити мешканців міста до природи і заново відкрити для них привабливість лісу.

      Дивіться також: Топ-10 найбільш очікуваних споруд 2019 року

      Лаконічна конструкція гармонійно вписується у місцевий ландшафт. Для її будівництва використали сталь та дуб, а шлях до вежі промаркували помітними стежками.

      спіраль Данія Копенгаген оглядовий майданчик
      Дорога до "спіралі" промаркована стежками//Фото: effekt.dk 

      Вежа-спіраль Camp Adventure Forest Tower висотою 45 метрів розташовується приблизно за годину їзди на південний захід від Копенгагена.

      Щоб піднятись на її верхівку, треба здолати 900 метрів безперервної спіральної доріжки, на якій немає жодної сходинки. В середньому ця дистанція займає 15 хвилин.

      Унікальний оглядовий майданчик посеред лісу біля Копенгагена: дивіться відео

      Нагородою для тих, хто здолає цю дистанцію, стане казковий краєвид на Копенгаген, а у погожий день можна навіть розгледіти панораму сусіднього шведського Мальме.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #søndagstur #campadventure #trætoptårnet #visitsjælland

      Допис, поширений Daggi Amstrand (@strandgods)

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      What a view ️ #overtrætoppene

      Допис, поширений Eva Müller (@effienino)

      На початку березня оглядовий майданчик The Vessel у вигляді переплетених сходів-сот відкрився на Манхеттені у Нью-Йорку. Його називали однією з найочікуваніших споруд 2019 року.

      Дивіться також:
      blog_ava
      Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
      сьогодні
      8948
      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості світу Круті будівлі Архітектура Данія Екологія Фотоновини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      сьогодні , 12:01 Україномовники, ви не мусите більше нічого доводити – ви в своєму праві
      Блог Соцмережі 72
      Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      сьогодні , 11:04 Чому Європа та весь світ відзначають 1 травня
      Андрій Шляхтін 9809
      Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      сьогодні , 10:03 Українці платитимуть за комуналку по-новому: домоправителі, абонплата та пеня
      Яніна Ткачук 8631
      "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      сьогодні , 08:40 "Общее гражданство" для украинцев и россиян: о чем врут и бредят в Кремле
      СерпомПо 2014
      Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      сьогодні , 07:02 Нова комуналка, ціна газу, техогляд і медкартка: що зміниться у травні
      Яніна Ткачук 11079
      Де живе Зеленський: якою нерухомістю володіє кандидат у президенти
       21 квітня , 23:24
      Нові державні будівельні норми: ТОП-7 змін, які зачеплять українців
       28 лютого , 19:33
      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати
       21 березня , 14:01
      Котедж замість квартири: в чому переваги і чому зростає попит
       27 лютого , 12:19
      В Україні з'являться перехоплювальні стоянки: що зміниться
       15 квітня , 16:54
      Заощадити на ремонті: як відновити старий паркет своїми руками
       30 травня , 11:33
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук