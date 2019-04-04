Найвища споруда Європи з'явиться у данському містечку: як вона виглядатиме

У невеликому данському місті Бранде, населення якого становить всього 7 тисяч осіб, збудують найвищу споруду західної Європи – 320-метровий хмарочос Bestseller Tower.

Проект будівлі розробило бюро данської архітекторки Dorte Mandrup Arkitekter.

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Дозвіл на зведення хмарочоса видали у березні 2019, його будівництво планують завершити до 2023 року.

Bestseller Tower висотою 320 метрів стане найвищою спорудою у Європі, перевершивши 307-метровий the Shard у Лондоні.

Хмарочос матиме готель, конференц-приміщення, магазини та офіси. У будівлі буде головний офіс компанії-виробника одягу Bestseller, яка володіє такими відомими брендами як Vero Moda, Jack & Jones, Only, Selected, Vila та інші.

У 1975 саме у маленькому данському містечку була заснована компанія.

Bestseller Tower можна буде побачити з відстані 60 кілометрів, оскільки інші будівлі у цій місцевості є достатньо невисокими.



Bestseller Tower стане новим найвищим у західній Європі



У хмарочосі буде готель, магазини та офіси

Наприкінці 2018 у данському місті Вайле закінчили будівництво незвичного житлового будинку у вигляді хвилі.