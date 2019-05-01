Спираль в небо: как выглядит смотровая площадка без единой ступени – фото, видео

В часе езды от столицы Дании Копенгагена открыли уникальную смотровую площадку Camp Adventure Forest Tower – в ней нет ни лестниц, ни лифта.

Над проектом спиралевидной башни работало датское бюро Effekt. По словам архитекторов, они буквально хотели приблизить жителей города к природе и заново открыть для них привлекательность леса.

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Лаконичная конструкция гармонично вписывается в местный ландшафт. Для ее строительства использовали сталь и дуб, а путь к башне промаркировали заметными тропами.



Дорога к "спирали" промаркирована тропами//Фото: effekt.dk

Башня-спираль Camp Adventure Forest Tower высотой 45 метров располагается примерно в часе езды на юго-запад от Копенгагена.

Чтобы подняться на ее вершину, нужно преодолеть 900 метров непрерывной спиральной дорожки, на которой нет ни одной ступеньки. В среднем эта дистанция занимает 15 минут.

Уникальная смотровая площадка посреди леса возле Копенгагена: смотрите видео

Наградой для тех, кто преодолеет эту дистанцию, станет сказочный вид на Копенгаген, а в погожий день можно даже разглядеть панораму соседнего шведского Мальме.

В начале марта смотровую площадку The Vessel в виде переплетенных лестниц-сот открыли на Манхэттене в Нью-Йорке. Ее называли одним из самых ожидаемых сооружений 2019 года.