Небоскреб, который исчезает: "невидимую" высотку построят в Нью-Йорке

В Нью-Йорке рядом со знаменитым Empire State Building построят новый футуристический небоскреб East 34th из черного стекла.

Высотка будет особенна тем, что будет создавать иллюзию, будто верхушка здания исчезает в облаках.

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Над дизайном проекта работало бюро MAD Architects, пишет Dezeen.

Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров, а высота – 232 метра.



Панорама Нью-Йорка с "черным" небоскребом рядом с Empire State Building // Фото: Dezeen.com

Для сравнения – высота соседнего Empire State Building вместе со шпилем 448 метров.

Верхняя часть и крыша нового небоскреба будут прозрачными и именно это должно создавать иллюзию, будто здание тонет в облаках.



Верхушка небоскреба East 34th будет прозрачной // Фото: Dezeen.com

Большая часть сооружения будет отведена под жилые квартиры, а на первом этаже разместятся бутики и торговые центры.



Большую часть "черного" небоскреба будут занимать жилые квартиры // Фото: Dezeen.com

Для жителей и для посетителей элитной высотки в сердце Нью-Йорка также создадут зону отдыха, которую украсит "живая" стена.



Проект "черного" небоскреба в Нью-Йорке // Фото: Dezeen.com

Власти Нью-Йорка намерены запретить строительство стеклянных небоскребов – они намного вреднее, чем традиционные бетонные.

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