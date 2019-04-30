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      Небоскреб, который исчезает: "невидимую" высотку построят в Нью-Йорке

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      Небоскреб, который "исчезает", появится рядом с Empire State Building
      Небоскреб, который "исчезает", появится рядом с Empire State Building / Dezeen.com

      В Нью-Йорке рядом со знаменитым Empire State Building построят новый футуристический небоскреб East 34th из черного стекла.

      Высотка будет особенна тем, что будет создавать иллюзию, будто верхушка здания исчезает в облаках.

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      Над дизайном проекта работало бюро MAD Architects, пишет Dezeen.

      Общая площадь здания составит более 11 тысяч квадратных метров, а высота – 232 метра.

      Нью-Йорк панорама хмарочос
      Панорама Нью-Йорка с "черным" небоскребом рядом с Empire State Building // Фото: Dezeen.com

      Для сравнения – высота соседнего Empire State Building вместе со шпилем 448 метров.

      via GIPHY

      Верхняя часть и крыша нового небоскреба будут прозрачными и именно это должно создавать иллюзию, будто здание тонет в облаках.

      хмарочос Нью-Йорк США
      Верхушка небоскреба East 34th будет прозрачной // Фото: Dezeen.com

      Большая часть сооружения будет отведена под жилые квартиры, а на первом этаже разместятся бутики и торговые центры.

      хмарочос Нью-Йорк чорний хмарочос
      Большую часть "черного" небоскреба будут занимать жилые квартиры // Фото: Dezeen.com

      Для жителей и для посетителей элитной высотки в сердце Нью-Йорка также создадут зону отдыха, которую украсит "живая" стена.

      хмарочоси Нью-Йорк проект
      Проект "черного" небоскреба в Нью-Йорке // Фото: Dezeen.com

      Власти Нью-Йорка намерены запретить строительство стеклянных небоскребов – они намного вреднее, чем традиционные бетонные.

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      Теги: Новости недвижимости Новости США Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира Нью-Йорк
      Источник: 24 канал
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