Хмарочос, що зникає: "невидиму" висотку збудують у Нью-Йорку

У Нью-Йорку поруч зі знаменитим Empire State Building збудують новий футуристичний хмарочос East 34th із чорного скла.

Висотка буде особлива тим, що створюватиме ілюзію, ніби верхівка будівлі зникає у хмарах.

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Над дизайном проекту працювало бюро MAD Architects, пише Dezeen.

Загальна площа будівлі становитиме понад 11 тисяч метрів квадратних, а висота – 232 метри.



Панорама Нью-Йорка з "чорним" хмарочосом поруч з Empire State Building//Фото: Dezeen.com

Для порівняння – висота сусіднього Empire State Building разом зі шпилем 448 метрів.

Верхня частина і дах нового хмарочосу будуть прозорими і саме це має створювати ілюзію, ніби будівля тоне у хмарах.



Верхівка хмарочосу East 34th буде прозорою//Фото: Dezeen.com

Більша частина споруди буде відведена під житлові квартири, а на першому поверсі розташуються бутіки та торгові центри.



Більшу частину "чорного" хмарочосу займатимуть житлові квартири//Фото: Dezeen.com

Для мешканців та відвідувачів елітної висотки в серці Нью-Йорка також створять зону відпочинку, яку прикрасить "жива" стіна.



Проект "чорного" хмарочосу у Нью-Йорку//Фото: Dezeen.com

Влада Нью-Йорка має намір заборонити будівництво скляних хмарочосів – вони набагато шкідливіші, ніж традиційні бетонні.