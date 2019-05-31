Хмарочос-соняшник добудовують у Сан-Франциско: фото зовні та зсередини

На сонячному каліфорнійському узбережжі у Сан-Франциско завершується будівництво хмарочосу, від вигляду якого паморочиться в голові.

Проект хмарочосу MIRA Tower архітектурне бюро Studio Gang представило ще у 2014-му. Його зведення мають ото-от завершити.

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40-поверхова вежа висотою понад 120 метрів вражає не лише з інженерної точки зору. Ще донедавна у цьому районі Сан-Франциско було заборонено будувати споруди вищі за 90 метрів.

До слова, напередодні в Парижі вперше за майже 50 років дозволити збудувати хмарочос в межах міста. Він буде у вигляді футуристисної скляної піраміди.

Чим вражає хмарочос у Сан-Франциско?

Якщо стояти біля підніжжя і дивитись на верхівку, може запаморочитись в голові, адже може здатись, що 100-метровий гігант буквально крутиться.



Хмарочос, що "крутиться" добудовують у Сан-Франциско//Фото: Dezeen.com

Виступи на фасаді поступово скручуються під кутом 90 градусів. За задумом архітекторів, будівля, наче соняшник, повертається за сонцем – завдяки 180-градусному огляду мешканці будуть насолоджуватися сонячним світлом впродовж усього дня.

Це також дозволить зменшити споживання електроенергії.

Зараз тут завершують оздоблювальні роботи, а власникам апартаментів вже не терпиться в'їхати у свої нові помешкання.

Вікна частини з них виходять на затоку, звідки відкривається казковий вигляд на Сан-Франциско.



З вікон частини апартаментів відкривається неймовірний вигляд на затоку//Фото: Dezeen.com

Окрім недешевих апартаментів, у хмарочосі MIRA Tower є затишне лобі, тераса на даху, їдальня, фітнес-центр, ігрова кімната для дітей, конференц-зал, станція з догляду за собаками, стоянка з зарядками для електромобілів і понад 1000 метрів квадратних торгового центру на нульовому рівні.

Дізнайтесь, чому будівництво скляних хмарочосів можуть заборонити у Нью-Йорку.