Посеред Парижу виросте новий хмарочос у вигляді моторошної скляної вежі: фото

Швейцарське архітектурне бюро Herzog & de Meuron's представило проект трикутної вежі з однойменною назвою, яку планують спорудити у Парижі.

The Tour Triangle (з англійської – "трикутна вежа") може стати першим хмарочосом, який збудують в центрі Парижа з 1973-му року.

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Саме тоді була добудована скандальна вежа Монпарнас. Висота 59-поверхового будинку становить 210 метрів. Критики переконані, що хмарочос зіпсував міський ландшафт Парижа і після цього у центрі міста на майже півстоліття заборонили висотне будівництво.



Панорама Парижа з вежею Монпарнас//Фото: tour-montparnasse.fr

Проект "трикутної вежі" отримав схвалення і усі необхідні дозволи після тривалої судової тяганини, пише Dezeen.

Адміністративний суд Парижа підтримав дозвіл на будівництво, виданий у квітні 2015 року, відхиливши дві апеляції.

Це рішення має дати старт будівництву 180-метрової скляної вежі, яку планують звести в районі площі Porte de Versailles і завершити до початку Олімпійських Ігор-2024, які пройдуть у Парижі.

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Ця вежа стане однією з небагатьох висотою понад 100 метрів, яку дозволили будувати за межами ділового району La Defence, що в передмісті французької столиці.



Скляну піраміду висотою понад 100 метрів дозволили збудувати в Парижі//Фото: Dezeen

Форма будівлі створюватиме певну оптичну ілюзію. Залежно від того, з якого ракурсу на неї дивитись, можна буде побачити як тонкий трикутник, так і широчезну піраміду.



Трикутна вежа створюватиме певну оптичну ілюзію//Фото: Dezeen

У будівлі розташується готель на 120 номерів та офісні приміщення, які зможуть розмістити до 5000 працівників.

The Tour Triangle стане третьою найвищою спорудою в межах міста після Ейфелевої вежі (324 м) та вежі Монпарнас (210 м).



Панорама Парижа з трикутною вежею позаду Ейфелевої//Фото: Dezeen

На 102-му році життя помер архітектор Бей Юймін, який спроектував знамениту Піраміду Лувра у Парижі.