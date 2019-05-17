Помер Бей Юймін – архітектор Піраміди Лувра

У США помер відомий американський архітектор китайського походження Бей Юймін. Його найвідомішою роботою є скляна піраміда біля Лувра у Парижі.

26 квітня 2019 року архітекторові виповнилось 102 роки.

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Про смерть Бей Юйміна повідомив його син. Його батька не стало у ніч на четвер, 16 травня, пише New York Times.

Що відомо про Бей Юйміна?Він народився в провінції Гуандун на півдні Китаю. У 17 років відправився на навчання до США. За словами самого митця, його інтерес до архітектури з'явився тоді, коли вперше побачив найвищу на той час будівлю Шанхаю – 20-поверховий готель Гоцзі.



Розробив чимало проектів адміністративних і житлових будівель. Першим досвідом у проектуванні громадських будівель стала будівля Державного центру з дослідження атмосфери, яка була збудована у 60-ті в долині штату Колорадо.



На його рахунку понад 50 проектів по всьому світу.



Архітектор Бей Юймін помер на 103-му році життя//Фото: Getty images

Найвідоміші роботи архітектора Бей Юйміна:

Його найбільш впізнаваною роботою є скляна Піраміда Лувра, яка була зведена біля найбільш відвідуваного музею світу у 1989-му.

Зал слави рок-н-ролу в Клівленді (штат Огайо, США)



Зал слави рок-н-ролу у Клівленді//Фото: Getty images

Вежа банку JPMorgan Chase у Нью-Йорку



Вежа банку JPMorgan Chase//Фото: chasetower.com

Вежа Банку Китаю у Гонконгу

Фаунтейн-плейс в Далласі



Будівля Fountain Place у Далласі

Бібліотека імені Джона Кеннеді у Бостоні



Будівля Бібліотеки імені Джона Кеннеді у Бостоні//Фото: Getty images

Однією з його останніх робіт став Музей мусульманского мистецтва у Досі (Катар)

Бей Юймін став одним з перших лауреатів Прітцкерівської премії – найпрестижнішої нагороди в архітектурі.

1979 був названий роком Бей Юйміна у США.