Архітектурна премія ЄС 2019: які проекти перемогли

Стали відомі переможці премії Євросоюзу імені Людвіга Міс ван дер Рое – однієї з найпрестижніших премій у галузі сучасної архітектури.

Найкращим проектом журі назвало комплекс багатоповерхових житлових будинків у французькому Бордо.

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Над проектом Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux працювала французька студія Lacaton & Vassal.

Соціальні будинки, зведені на початку 60-х, потребували реконструкції. Місцева влада навіть думула про їхнє знесення.



Соціальні будинки у Бордо планували знести

Архітектори взялись оновити три споруди, які разом налічують 530 помешкань (звідси й назва проекту) не лише зовні, а й всередині.

Вони практично не втручались у планування багатоповерхівок, тому на час будівельних робіт, мешканців не виселяли.

Проект Transformation of 530 dwellings: дивіться фото

Премію The Emerging Architecture 2019 отримала студія BAST за проект шкільної їдальні у французькому селі Монбрен-Бокаж.

"Прозора" будівля ідеально вписується у навколишній ландшафт. Просторий засклений фасад обгородили і накрили дерев'яним дахом.

Шкільна їдальня у французькому селі за проектом студії BAST: фото

Що таке архітектурна премія ЄС Міса ван дер Рое?Премію заснували Фонд Міс ван дер Рое та Європейська комісія. Її присуджують раз у два роки за проекти, втілені у цей період.



Премія має на меті досягти розуміння трансформацій і формувати європейське середовище, відзначати інновації у сфері архітектури і привернути увагу до важливих вкладів європейських професіоналів у розвиток нових ідей.



У 2019-му за цю нагороду змагались 383 проекти з 38 країн світу, в тому числі 8 з України.