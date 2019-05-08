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      Архитектурная премия ЕС 2019: какие проекты победили

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      Архитектурная премия ЕС 2019: известные победители
      Архитектурная премия ЕС 2019: известные победители / archdaily.com

      Стали известны победители премии Евросоюза имени Людвига Мис ван дер Роэ – одной из самых престижных премий в области современной архитектуры.

      Лучшим проектом жюри назвало комплекс многоэтажных жилых домов во французском Бордо.

      Читайте также: Кто получил Pritzker Prize 2019 – самую престижную премию в архитектуре

      Над проектом Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux работала французская студия Lacaton & Vassal.

      Социальные дома, построенные в начале 60-х, нуждались в реконструкции. Местные власти даже думали об их сносе.

      архітектурна премія ЄС Бордо будинки нагороди
      Социальные дома в Бордо планировали снести

      Архитекторы взялись обновить три сооружения, которые вместе насчитывают 530 квартир (отсюда и название проекта) не только снаружи, но и внутри.

      Они практически не вмешивались в планирование многоэтажек, поэтому на время строительных работ жильцов не выселяли.

      Проект Transformation of 530 dwellings: смотрите фото

       

      Премию The Emerging Architecture 2019 получила студия BAST за проект школьной столовой во французском селе Монбрен-Бокаж.

      "Прозрачное" здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. Просторный застекленный фасад огородили и накрыли деревянной крышей.

      Школьная столовая во французской деревне по проекту студии BAST: фото

       

      Что такое архитектурная премия ЕС Миса ван дер Роэ?
      Премию учредили Фонд Мис ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.

      Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейскую среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.

      В 2019-м за эту награду соревновались 383 проекты из 38 стран мира, в том числе 8 из Украины.

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      Теги: Евросоюз Новости недвижимости мира Награды Архитектура Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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