Архитектурная премия ЕС 2019: какие проекты победили

Стали известны победители премии Евросоюза имени Людвига Мис ван дер Роэ – одной из самых престижных премий в области современной архитектуры.

Лучшим проектом жюри назвало комплекс многоэтажных жилых домов во французском Бордо.

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Над проектом Transformation of 530 dwellings – Grand Parc Bordeaux работала французская студия Lacaton & Vassal.

Социальные дома, построенные в начале 60-х, нуждались в реконструкции. Местные власти даже думали об их сносе.



Социальные дома в Бордо планировали снести

Архитекторы взялись обновить три сооружения, которые вместе насчитывают 530 квартир (отсюда и название проекта) не только снаружи, но и внутри.

Они практически не вмешивались в планирование многоэтажек, поэтому на время строительных работ жильцов не выселяли.

Проект Transformation of 530 dwellings: смотрите фото

Премию The Emerging Architecture 2019 получила студия BAST за проект школьной столовой во французском селе Монбрен-Бокаж.

"Прозрачное" здание идеально вписывается в окружающий ландшафт. Просторный застекленный фасад огородили и накрыли деревянной крышей.

Школьная столовая во французской деревне по проекту студии BAST: фото

Что такое архитектурная премия ЕС Миса ван дер Роэ?

Премию учредили Фонд Мис ван дер Роэ и Европейская комиссия. Ее присуждают раз в два года за проекты, воплощенные в этот период.



Премия имеет целью достичь понимания трансформаций и формировать европейскую среду, отмечать инновации в сфере архитектуры и привлечь внимание к важным вкладам европейских профессионалов в развитие новых идей.



В 2019-м за эту награду соревновались 383 проекты из 38 стран мира, в том числе 8 из Украины.

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