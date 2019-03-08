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      7 современных женщин-архитекторов, от работ которых перехватывает дыхание

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      7 современных женщин-архитекторов, от работ которых перехватывает дыхание
      7 современных женщин-архитекторов, от работ которых перехватывает дыхание / 24 канал

      Существует миф, что архитектор – это так называемая мужская профессия. Однако талантливые женщины своими интересными творениями развеивают этот стереотип. О самых известных женщинах-архитекторах современности, которые создают художественные шедевры – читайте в материале 24 канала.

      Кадзуйо Седзима

      Страна: Япония

      Кадзуйо Седзима стала второй женщиной, получившей Притцкеровскую премию за достижения в архитектуре.

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      В 1987 году, когда женщине был 31 год, она открыла собственное архитектурное бюро Kazuyo Sejima & Associates. Седзима преподавала в престижных вузах мира, а сегодня занимает должность профессора в университете Кейо.

      Сейчас японка является владелицей известной архитектурной фирмы Sanaa.

      кадзуйо седзіма
      Кадзуйо Седзима

      Архитектурные сооружения Кадзуйо Седзима легко узнать, ведь они выполнены в стиле минимализм. Для своих работ она использует чистые и блестящие поверхности, которые сделаны из стекла, металлов или мрамора.

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      Среди самых известных работ архитектора – музей современного искусства в городе Канадзава (Япония), Новый музей современного искусства в Нью-Йорке, музей искусств Толидо штата Огайо (США) и офис компании Dior в Токио (Япония).

      Музей сучасного мистецтва в місті Канадзава
      Музей современного искусства в Канадзава

      музей нью йорк
      Новый музей современного искусства в Нью-Йорке

      діор
      Офис компании Dior в Токио

      Карме Пинос

      Страна: Испания

      Карме Пинос – женщина, которая смогла доказать, что невероятного успеха можно добиться без помощи других.

      Начинала карьеру испанка вместе со своим мужем Энриком Мираллесом, который на то время уже был звездой испанской архитектуры. Супруги в 1983 году открыли архитектурную студию, которая впоследствии стала известной в мире. Однако критики считали, что успех компании приносит лишь Мираллес и не оценивали большой труд Карме Пинос.

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      Поэтому женщина бросила мужа и открыла собственное бюро Estudio Carme Pinos. Сейчас Пинос является легендарной личностью в Испании. Она преподает в Колумбийском и Гарвардском университетах, Политехнической школе в Лозанне и Академии архитектуры в Мендризио.

      карме пінос
      Карме Пинос

      Пинос является создателем известных торговых центров, школ, офисов и мостов. Среди ее работ – конференц-центр в Сарагосе (Испания), офисное сооружение в Гвадалахаре (Мексика) и Urban Intervention Boqueria в Барселоне (Испания).


      Конференц-центр в Сарагосе


      Офисное сооружение в Гвадалахаре

      барселона
      Urban Intervention Boqueria в Барселоне

      Аманда Ливит

      Страна: Великобритания

      Британка Аманда Ливит может похвастаться невероятным количеством наград за свои работы. В частности, она получила престижный орден Британского королевства и награду имени Джейн Дрю, которую вручают архитекторам.

      лівіт
      Аманда Ливит

      Одной из лучших работ архитектора является музей Виктории и Альберта в Лондоне. Женщина работала над расширением здания, а потратили на это около 76 миллионов долларов.

      лівіт
      Аманда Ливит

      Среди ее работ есть также Lord's Media Centre в Лондоне, музей искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне (Испания) с неординарной крышей и 37-этажный небоскреб в Бангкоке (Таиланд), который состоит из 300 тысяч алюминиевых пластин.

      Lord's Media Centre в Лондоні
      Lord's Media Centre в Лондоне

      іспанія
      Музей искусства, архитектуры и технологий в Лиссабоне​

      Элизабет Диллер

      Страна: США

      Элизабет Диллер стала единственной женщиной-архитектором, которая вошла в список "100 самых влиятельных людей мира" журнала Time.

      В 1981 году женщина вместе с мужем Риком Скофидио открыли собственную архитектурную компанию Diller Scofidio + Renfro. Сейчас бюро пользуется большой популярностью в мире. По словам критиков, работы супругов всегда на грани архитектуры и захватывающего арт-шоу.

      елізабет диллер
      Элизабет Диллер

      Среди их работ есть памятные музеи в США, к примеру, Broad Museum в Лос-Анджелесе. Также они являются авторами нового медицинского образовательного центра Колумбийского университета и известного The High Line в Нью-Йорке.

      диллер
      Broad Museum в Лос-Анджелесе

      The High Line.
      The High Line в Нью-Йорке


      Новый медицинский образовательный центр Колумбийского университета

      Франсине Хаубен

      Страна: Нидерланды

      Архитектор Франсине Хаубен – основательница масштабной компании Mecanoo, расположенной в Делфте (Нидерланды). Что интересно, офисы фирмы разбросаны по всему миру, в частности, в Манчестере, Великобритании, США и так далее. Женщина также преподает в престижных европейских университетах.


      Франсине Хаубен

      Хаубен –  автор отелей, университетов, театров, библиотек по всему миру. Международное признание женщина, в частности, получила за проект Бирмингемской библиотеки в Великобритании, которая была номинирована на премию Стерлинга Королевского института британской архитектуры в 2014 году. 

      Бірмінгемська бібліотека
      Бирмингемская библиотека

      Кроме этого, известными работами аритектора являются библиотека Делфтского технического университета в Делфте (Нидерланды), театр La Llotja в Льєйді (Испания) и муниципальное здание Bruce C. Bolling в Бостоне (США) и др.

      Бібліотека Делфтського технічного університету

      Библиотека Делфтского технического университета

      театр
      Театр La Llotja

      Синди Уолтерс

      Страна: Австралия

      Более 50 школ Великобритании отличаются невероятным дизайном благодаря австралийке Синди Уолтерс. Женщина переехала жить в Лондон и начала там свой творческий путь.

      сінді уолтерс
      Синди Уолтерс

      Сейчас Уолтерс является партнером архитектурной компании Walters & Cohen, которая спроектировала большое количество учебных заведений в Британии. Кроме этого, австралийка создала проект для банка Англии и музея Horniman в Лондоне.

      школа
      Школа в Великобритании 

      музей
      Музей Horniman 

      школа америка
      Американская школа

      Заха Хадид

      Страна: Ирак, Великобритания

      Заха Хадид – самая известная архитектор современности, которая первой среди женщин получила Притцкеровскую премию. Ее проекты можно легко узнать по неординарными формами и дизайну.

      хадід
      Заха Хадид

      Мировое признание женщине принесла одна из самых известных работ – здание Центра Гейдара Алиева в Баку. Кроме этого, она создала проекты для Оперного театра в Гуанчжоу, Лондонского олимпийского комплекса водных видов спорта, музея транспорта Риверсайд в Глазго и Золотой станции метро в Эр-Рияде.

      Центр Гейдара Алієва у Баку
      Центр Гейдара Алиева

      Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту
      Лондонский олимпийский комплекс водных видов спорта​

      Оперний театр в Гуанчжоу
      Оперный театр в Гуанчжоу
       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Крутые здания Европа Награды Новости недвижимости мира Архитектура
      Источник: 24 канал
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