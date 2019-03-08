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      7 сучасних архітекторок, від робіт яких перехоплює подих

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      7 сучасних архітекторок, від робіт яких перехоплює подих
      7 сучасних архітекторок, від робіт яких перехоплює подих / Колаж 24 каналу

      Існує міф, що архітектор – це так звана "чоловіча" професія. Однак талановиті жінки своїми цікавими творіннями розвіюють цей стереотип. Про найвідоміших архітекторок сучасності, які створюють мистецькі шедеври ­– читайте у матеріалі 24 каналу.

      Кадзуйо Седзіма

      Країна: Японія

      Кадзуйо Седзіма стала другою жінкою, яка отримала Прітцкерівську премію за досягнення в архітектурі.

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      У 1987 році, коли жінці був 31 рік, вона відкрила власне архітектурне бюро Kazuyo Sejima & Associates. Седзіма викладала у престижних ВНЗ світу, а сьогодні обіймає посаду професорки в університеті Кейо.

      Нині японка є власницею відомої архітектурної фірми Sanaa.

      кадзуйо седзіма
      Кадзуйо Седзіма

      Архітектурні споруди Кадзуйо Седзіма легко упізнати, адже вони виконані в стилі мінімалізм. Для своїх робіт вона використовує чисті та блискучі поверхні, які зроблені зі скла, металів або мармуру.

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      Серед найвідоміших робіт архітекторки – Музей сучасного мистецтва в місті Канадзава (Японія), Новий музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, Музей мистецтва Толідо штату Огайо (США) та офіс компанії Dior в Токіо (Японія).

      Музей сучасного мистецтва в місті Канадзава
      Музей сучасного мистецтва у Канадзава

      музей нью йорк
      Новий музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку

      діор
      Офіс компанії Dior в Токіо

      Карме Пінос

      Країна: Іспанія

      Карме Пінос – жінка, яка змогла довести, що неймовірного успіху можна досягти самій без допомоги інших.

      Починала іспанка кар'єру разом із своїм чоловіком Енріком Міралесом, який на той час вже був зіркою іспанської архітектури. Подружжя у 1983 році відкрили архітектурну студію, яка згодом стала відомою у світі. Однак критики вважали, що успіх компанії приносить лише Міралес та не оцінювали велику працю Карме Пінос. 

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      Через це жінка покинула чоловіка та відкрила власне бюро Estudio Carme Pinos. Нині Пінос є легендарною особистістю в Іспанії. Вона викладає в Колумбійському та Гарвардському університетах, Політехнічній школі в Лозані та Академії архітектури в Мендрізіо.

      карме пінос
      Карме Пінос

      Пінос є творцем відомих торгових центрів, шкіл, офісів і мостів. Серед її робіт – конференц-центр у Сарагосі (Іспанія), офісна споруда у Гвадалахарі (Мексика) та Urban Intervention Boqueria в Барселоні (Іспанія). 


      Конференц-центр у Сарагосі


      Офісна споруда у Гвадалахарі

      барселона
      Urban Intervention Boqueria в Барселоні​

      Аманда Лівіт

      Країна: Велика Британія

      Британка Аманда Лівіт може похвалитися неймовірною кількістю нагород за свої неймовірні роботи. Зокрема вона отримала престижний орден Британського королівства та нагороду імені Джейн Дрю, яку вручають архітекторкам.

      лівіт
      Аманда Лівіт

      Однією з найкращих робіт архітекторки є музей Вікторії та Альберта у Лондоні. Жінка працювала над розширенням будівлі, а витратили на це близько 76 мільйонів доларів.

      лівіт
      Аманда Лівіт

      Серед її робіт є також Lord's Media Centre в Лондоні, Музей мистецтва, архітектури й технологій в Лісабоні (Іспанія) з неординарним дахом та 37-поверховий хмарочос в Бангкоку (Таїланд), який складається з 300 тисяч алюмінієвих пластин.

      Lord's Media Centre в Лондоні
      Lord's Media Centre в Лондоні

      іспанія
      Музей мистецтва, архітектури й технологій в Лісабоні ​

      Елізабет Диллер

      Країна: США

      Елізабет Диллер стала єдиною архітекторкою, яка увійшла у список "100 найвпливовіших людей світу" журналу Time.

      У 1981 році жінка разом з чоловіком Ріком Скофідіо відкрили власну архітектурну компанію Diller Scofidio + Renfro. Нині бюро користується великою популярністю у світі. За словами критиків, роботи подружжя завжди є на межі архітектури та захопливого арт-шоу.

      елізабет диллер
      Елізабет Диллер

      Серед їхніх робіт є пам'ятні музеї в США, до прикладу, Broad Museum в Лос-Анджелесі. Також вони є авторами нового медичного освітнього центру Колумбійського університету та відомого The High Line в Нью-Йорку.

      диллер
      Broad Museum в Лос-Анджелесі

      The High Line.
      The High Line в Нью-Йорку


      Новий медичний освітній центр Колумбійського університету

      Франсіне Хаубен

      Країна: Нідерланди

      Архітекторка Франсіне Хаубен засновниця масштабної компанії Mecanoo, що розташована в Делфті (Нідерланди). Що цікаво, офіси фірми розкидані по цілому світі, зокрема, в Манчестері, Великій Британії, США тощо. Жінка також викладає у престижних європейських університетах. 


      Франсіне Хаубен

      Хаубен авторка готелів, університетів, театрів, бібліотек по всьому світі. Міжнародне визнання жінка, зокрема, отримала за проект Бірмінгемської бібліотеки у Великобританії, яка була номінована на премію Стерлінга Королівського інституту британської архітектури у 2014 році. 

      Бірмінгемська бібліотека
      Бірмінгемська бібліотека

      Крім цього, відомими роботами архітекторки є бібліотека Делфтського технічного університету у Делфті (Нідерланди), театр La Llotja у Льєйді (Іспанія) та муніципальна будівля Bruce C. Bolling у Бостоні (США) тощо. 

      Бібліотека Делфтського технічного університету
      Бібліотека Делфтського технічного університету

      театр
      Театр La Llotja

      Сінді Уолтерс

      Країна: Австралія

      Понад 50 шкіл Великобританії вирізняються неймовірним дизайном завдяки австралійці Сінді Уолтерс. Жінка переїхала жити у Лондон та почала там свій творчий шлях.

      сінді уолтерс
      Сінді Уолтерс

      Нині Уолтерс є партнером архітектурної компанії Walters & Cohen, яка спроектувала велику кількість навчальних закладів у Британії. Крім цього, австралійка створила проект для банку Англії та музею Horniman в Лондоні.

      школа
      Школа у Великобританії 

      музей
      Музей Horniman 

      школа америка
      Американська школа

      Заха Хадід

      Країна: Ірак, Велика Британія

      Заха Хадід – найвідоміша архітекторка сучасності, яка першою серед жінок отримала Прітцкерівську премію. Її проекти можна легко впізнати за неординарними формами та дизайном. 

      хадід
      Заха Хадід

      Світове визнання жінці принесла одна з найвідоміших робіт – будівля Центру Гейдара Алієва у Баку. Крім цього, вона створила проекти для Оперного театру в Гуанчжоу, Лондонського олімпійського комплексу водних видів спорту, Музею транспорту Ріверсайд в Глазго та Золотої станції метро в Ер-Ріяді.

      Центр Гейдара Алієва у Баку
      Центр Гейдара Алієва

      Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту
      Лондонський олімпійський комплекс водних видів спорту​

      Оперний театр в Гуанчжоу
      Оперний театр в Гуанчжоу
       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Новини нерухомості Архітектура Новини нерухомості світу Нагороди Європа Круті будівлі
      Джерело: 24 канал
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