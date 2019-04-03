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      Ресторан в Киеве стал финалистом престижного конкурса дизайна интерьеров: фото

      21 Читати новину українською
      Дизайн интерьера ресторана NAM в Киеве
      Дизайн интерьера ресторана NAM в Киеве / Facebook

      Дизайн интерьера ресторана современной вьетнамской кухни стал финалистом международного конкурса дизайна интерьеров IIDA.

      International Interior Design Association (IIDA) определяет лучшие интерьеры года. Жюри определило 12 лучших интерьеров из Европы, Азии и США.

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      Дизайн интерьера ресторана NAM на Большой Васильковской в Киеве стал единственным восточноевропейским и украинским проектом в финале престижного конкурса.

      Над дизайном заведения работала студия YOD Design Lab.

      Смотрите, чем еще удивляет интерьер заведения​:

       

       

       

      Дизайн интерьера отеля Bursa на Подоле в Киеве победил на международном архитектурном конкурсе 2018 IIDA Global Excellence Awards.

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      Теги: Новости недвижимости Идеи для интерьера Дизайн Новости недвижимости Украины Знай наших! Награды
      Источник: 24 канал
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