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      Кто получил Pritzker Prize 2019 – самую престижную премию в архитектуре

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      Арата Исодзаки – лауреат Притцкеровской премии 2019
      Арата Исодзаки – лауреат Притцкеровской премии 2019 / Getty images

      Лауреатом самой престижной награды в области архитектуры Притцкеровской премии в 2019 году стал 87-летний японский архитектор Арата Исодзаки.

      Что такое Притцкеровская премия?
      Это самая престижная архитектурная награда в мире. Ее присуждают ежегодно всемирно известным архитекторам.

      Притцкеровскую премию называют Нобелевской премией в архитектуре.

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      Как говорится на сайте премии, Арата Исодзаки был награжден ею благодаря оригинальному и дальновидному подходу.

      Его назвали человеком с энциклопедическими знаниями об архитектуре, блестящим теоретиком и неутомимым авангардистом.

      Жюри премии отметило, что Исодзаки никогда не прекращал поиски осмысленности в архитектуре, и это видно в его проектах, которые всегда остаются актуальными и свежими.

      Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов состоится в мае в Версальском дворце в Париже.

      Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019: смотрите видео

      Самые известные работы Арата Исодзаки

      музей Ісодзакі Лос-Анджелес
      Музей современного искусства в Лос-Анджелесе

      палац спорту Барселона Ісодзакі
      Дворец спорта Сан-Жорди в Барселоне

      Ісодзакі архітектура
      Первый в мире надувной концертный зал ​Ark Nova

      Японія вежа Ісодзакі
      Art Tower в городе Мито (Япония)

      Ісодзакі Катар
      Qatar National Convention Center

      Читайте больше про еще одного лауреата Притцкеровской премии архитектора Фрэнка Гери и его самые известные работы.

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      Теги: Новости культуры Новости недвижимости мира Япония Архитектура Награды Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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