Кто получил Pritzker Prize 2019 – самую престижную премию в архитектуре

Лауреатом самой престижной награды в области архитектуры Притцкеровской премии в 2019 году стал 87-летний японский архитектор Арата Исодзаки.

Что такое Притцкеровская премия?

Это самая престижная архитектурная награда в мире. Ее присуждают ежегодно всемирно известным архитекторам.



Притцкеровскую премию называют Нобелевской премией в архитектуре.

Читайте также: Смотрите также: Expo 2020: Топ-7 невероятных павильонов, которыми удивит всемирная выставка

Как говорится на сайте премии, Арата Исодзаки был награжден ею благодаря оригинальному и дальновидному подходу.

Его назвали человеком с энциклопедическими знаниями об архитектуре, блестящим теоретиком и неутомимым авангардистом.

Жюри премии отметило, что Исодзаки никогда не прекращал поиски осмысленности в архитектуре, и это видно в его проектах, которые всегда остаются актуальными и свежими.

Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов состоится в мае в Версальском дворце в Париже.

Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019: смотрите видео

Самые известные работы Арата Исодзаки



Музей современного искусства в Лос-Анджелесе



Дворец спорта Сан-Жорди в Барселоне



Первый в мире надувной концертный зал ​Ark Nova



Art Tower в городе Мито (Япония)



Qatar National Convention Center

Читайте больше про еще одного лауреата Притцкеровской премии архитектора Фрэнка Гери и его самые известные работы.