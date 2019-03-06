Кто получил Pritzker Prize 2019 – самую престижную премию в архитектуре
Лауреатом самой престижной награды в области архитектуры Притцкеровской премии в 2019 году стал 87-летний японский архитектор Арата Исодзаки.
Что такое Притцкеровская премия?
Это самая престижная архитектурная награда в мире. Ее присуждают ежегодно всемирно известным архитекторам.
Притцкеровскую премию называют Нобелевской премией в архитектуре.
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Как говорится на сайте премии, Арата Исодзаки был награжден ею благодаря оригинальному и дальновидному подходу.
Его назвали человеком с энциклопедическими знаниями об архитектуре, блестящим теоретиком и неутомимым авангардистом.
Жюри премии отметило, что Исодзаки никогда не прекращал поиски осмысленности в архитектуре, и это видно в его проектах, которые всегда остаются актуальными и свежими.
Церемония вручения премии и денежного вознаграждения в размере 100 тысяч долларов состоится в мае в Версальском дворце в Париже.
Арата Исодзаки стал лауреатом Притцкеровской премии 2019: смотрите видео
Самые известные работы Арата Исодзаки
Музей современного искусства в Лос-Анджелесе
Дворец спорта Сан-Жорди в Барселоне
Первый в мире надувной концертный зал Ark Nova
Art Tower в городе Мито (Япония)
Qatar National Convention Center
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