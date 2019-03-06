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      Хто отримав Pritzker Prize 2019 – найпрестижнішу премію в архітектурі

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      Арата Ісодзакі – лауреат Прітцкерівської премії 2019
      Арата Ісодзакі – лауреат Прітцкерівської премії 2019 / Getty images

      Лауреатом найпрестижнішої нагороди в галузі архітектури Прітцкерівської премії у 2019-му став 87-річний японський архітектор Арата Ісодзакі.

      Що таке Прітцкерівська премія?Це найпрестижніша архітектурна нагорода у світі. Її присуджують раз на рік всесвітньо відомим архітекторам.

      Прітцкерівську премію називають Нобелівською премією в архітектурі.

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      Як йдеться на сайті премії, Арата Ісодзакі був нагороджений нею завдяки оригінальному й далекоглядному підходу.

      Його назвали людиною з енциклопедичними знаннями про архітектуру, блискучим теоретиком та невтомним авангардистом.

      Журі премії наголосило, що Ісодзакі ніколи не припиняв пошуки осмисленості в архітектурі, і це видно в його проектах, які завжди залишаються актуальними та свіжими.

      Церемонія вручення премії та грошової винагороди в розмірі 100 тисяч доларів відбудеться у травні у Версальському палаці в Парижі.

      Арата Ісодзакі став лауреатом Прітцкерівської премії 2019: дивіться відео

      Найвідоміші роботи Арати Ісодзакі

      музей Ісодзакі Лос-Анджелес
      Музей сучасного мистецтва у Лос-Анджелесі

      палац спорту Барселона Ісодзакі
      Палац спорту Сан-Жорді у Барселоні

      Ісодзакі архітектура
      Перший у світі надувний концертний зал Ark Nova

      Японія вежа Ісодзакі
      Art Tower у місті Міто (Японія)

      Ісодзакі Катар
      Qatar National Convention Center

      Читайте більше про ще одного лауреата Прітцкерівської премії архітектора Френка Гері та його найвідоміші роботи.

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      Теги: Нагороди Архітектура Японія Новини нерухомості світу Новини культури Новини нерухомості
      Джерело: 24 канал
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