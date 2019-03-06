Хто отримав Pritzker Prize 2019 – найпрестижнішу премію в архітектурі
Лауреатом найпрестижнішої нагороди в галузі архітектури Прітцкерівської премії у 2019-му став 87-річний японський архітектор Арата Ісодзакі.
Що таке Прітцкерівська премія?Це найпрестижніша архітектурна нагорода у світі. Її присуджують раз на рік всесвітньо відомим архітекторам.
Прітцкерівську премію називають Нобелівською премією в архітектурі.
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Як йдеться на сайті премії, Арата Ісодзакі був нагороджений нею завдяки оригінальному й далекоглядному підходу.
Його назвали людиною з енциклопедичними знаннями про архітектуру, блискучим теоретиком та невтомним авангардистом.
Журі премії наголосило, що Ісодзакі ніколи не припиняв пошуки осмисленості в архітектурі, і це видно в його проектах, які завжди залишаються актуальними та свіжими.
Церемонія вручення премії та грошової винагороди в розмірі 100 тисяч доларів відбудеться у травні у Версальському палаці в Парижі.
Арата Ісодзакі став лауреатом Прітцкерівської премії 2019: дивіться відео
Найвідоміші роботи Арати Ісодзакі
Музей сучасного мистецтва у Лос-Анджелесі
Палац спорту Сан-Жорді у Барселоні
Перший у світі надувний концертний зал Ark Nova
Art Tower у місті Міто (Японія)
Qatar National Convention Center
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