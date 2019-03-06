Хто отримав Pritzker Prize 2019 – найпрестижнішу премію в архітектурі

Лауреатом найпрестижнішої нагороди в галузі архітектури Прітцкерівської премії у 2019-му став 87-річний японський архітектор Арата Ісодзакі.

Що таке Прітцкерівська премія?Це найпрестижніша архітектурна нагорода у світі. Її присуджують раз на рік всесвітньо відомим архітекторам.



Прітцкерівську премію називають Нобелівською премією в архітектурі.

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Як йдеться на сайті премії, Арата Ісодзакі був нагороджений нею завдяки оригінальному й далекоглядному підходу.

Його назвали людиною з енциклопедичними знаннями про архітектуру, блискучим теоретиком та невтомним авангардистом.

Журі премії наголосило, що Ісодзакі ніколи не припиняв пошуки осмисленості в архітектурі, і це видно в його проектах, які завжди залишаються актуальними та свіжими.

Церемонія вручення премії та грошової винагороди в розмірі 100 тисяч доларів відбудеться у травні у Версальському палаці в Парижі.

Арата Ісодзакі став лауреатом Прітцкерівської премії 2019: дивіться відео

Найвідоміші роботи Арати Ісодзакі



Музей сучасного мистецтва у Лос-Анджелесі



Палац спорту Сан-Жорді у Барселоні



Перший у світі надувний концертний зал Ark Nova



Art Tower у місті Міто (Японія)



Qatar National Convention Center

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