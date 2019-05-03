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      Хмарочос-бублик в Гуанчжоу: як виглядає споруда, яка приносить удачу

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      Хмарочос у китайському місті Гуанчжоу вражає не лише формою, але й задумом, за яким його будували.

      Guangzhou Circle свого часу був найбільш високою круглою спорудою у світі.

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      Його будівництво завершили у 2013-му за проектом італійського архітектора Джозефа ді Паскуале. У 138-метровій споруді 33 поверхи загальною площею понад 85 тисяч метрів квадратних, але її головною родзинкою є отвір діаметром 48 метрів.

      Будівля належить компанії Hongda Xingye Group і в ній розташовується головний офіс Guangdong Plastic Exchange – один з найбільший у світі майданчиків з торгівлі пластиком.

      Місцеві мешканці нафантазували чимало вигадливих назв для цієї незвичної споруди, як її тільки не називають – бубликом, пончиком, диском чи колесом.

      Китай круглий хмарочос Гуанчжоу
      Круглий хмарочос в Гуанчжоу//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

      Збудувати хмарочос круглої форми італійського архітектора надихнула наявність річки поруч. Коли Guangzhou Circle відображається у воді, то нагадує цифру 8, яка у китайців вважається щасливою.

      круглий хмарочос китай гуанчжоу
      Круглий хмарочос в Гуанчжоу нагадує цифру 8 з відображенням у річці//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

      На перших поверхах розташовуються торгові центри, наступні поверхи займають офіси, а на верхівці розташувався 7-зірковий готель. Порівняйте, як виглядає номер у 7-зірковому готелі в Шанхаї.

      Серцем будівлі вважають величезний зал пластмасової біржі, який розташувався просто над діркою бублика і займає понад 2 тисячі метрів квадратних.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Morning, tall building fans! How are we today, did we all have a wonderful Friday night? Today’s #TallBuildingOfTheDay is the Guangzhou Circle in #Guangzhou, #China! The building’s architect, Joseph di Pasquale, stated he was looking for a design based on Oriental psychology and perception, finding in the Chinese use of logographic symbols sinogram in its writing, as an inspiration. In fact, the building is also called an "urban ideogram". #Design #TallBuildings #TallBuilding #Architecture #Skyscraper #Contemporary #building #AmazingArchitecture #PhotoOfTheDay #Picoftheday #city #Architect #travel #skyline #instatravel #holiday #travelling #photography #interior #interiordesign #design #travelphotography #supertall #view #luxury

      Допис, поширений Tall Buildings Daily (@tallbuildingsdaily)

      Круглий хмарочос у Китаї: дивіться відео

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      Теги: Китай Новини нерухомості світу Новини нерухомості Фотоновини Круті будівлі Архітектура
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