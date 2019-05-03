Небоскреб-бублик в Гуанчжоу: как выглядит здание, которое приносит удачу

Небоскреб в китайском городе Гуанчжоу поражает не только формой, но и замыслом, по которому его строили.

Guangzhou Circle свое время был самjq высокjq круглой постройкой в ​​мире.

Смотрите также: Спираль в небо: как выглядит смотровая площадка без всякой ступени – фото, видео

Его строительство завершили в 2013-м по проекту итальянского архитектора Джозефа ди Паскуале. В 138-метровом сооружении 33 этажа общей площадью более 85 тысяч квадратных метров, но его главной изюминкой является отверстие диаметром 48 метров.

Здание принадлежит компании Hongda Xingye Group и в ней располагается главный офис Guangdong Plastic Exchange – одна из крупнейший в мире площадок по торговле пластиком.

Местные жители нафантазировали немало причудливых названий для этой необычной постройки, как ее только не называют – баранкой, пончиком, диском или колесом.



Круглый небоскреб в Гуанчжоу//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

Построить небоскреб круглой формы итальянского архитектора вдохновила наличие реки рядом. Когда Guangzhou Circle отображается в воде, то напоминает цифру 8, которая у китайцев считается счастливой.



Круглый небоскреб в Гуанчжоу напоминает цифру 8 с отражением в реке//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

На первых этажах располагаются торговые центры, следующие этажи занимают офисы, а на верхушке расположился 7-звездочный отель. Сравните, как выглядит номер в 7-звездочном отеле в Шанхае.

Сердцем здания считают огромный зал пластмассовой биржи, который расположился прямо над дыркой бублика и занимает более 2 тысяч квадратных метров.

Круглий хмарочос у Китаї: дивіться відео