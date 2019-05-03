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      Небоскреб-бублик в Гуанчжоу: как выглядит здание, которое приносит удачу

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      Небоскреб в китайском городе Гуанчжоу поражает не только формой, но и замыслом, по которому его строили.

      Guangzhou Circle свое время был самjq высокjq круглой постройкой в ​​мире.

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      Его строительство завершили в 2013-м по проекту итальянского архитектора Джозефа ди Паскуале. В 138-метровом сооружении 33 этажа общей площадью более 85 тысяч квадратных метров, но его главной изюминкой является отверстие диаметром 48 метров.

      Здание принадлежит компании Hongda Xingye Group и в ней располагается главный офис Guangdong Plastic Exchange – одна из крупнейший в мире площадок по торговле пластиком.

      Местные жители нафантазировали немало причудливых названий для этой необычной постройки, как ее только не называют – баранкой, пончиком, диском или колесом.

      Китай круглий хмарочос Гуанчжоу
      Круглый небоскреб в Гуанчжоу//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

      Построить небоскреб круглой формы итальянского архитектора вдохновила наличие реки рядом. Когда Guangzhou Circle отображается в воде, то напоминает цифру 8, которая у китайцев считается счастливой.

      круглий хмарочос китай гуанчжоу
      Круглый небоскреб в Гуанчжоу напоминает цифру 8 с отражением в реке//Фото: Joseph di Pasquale / AM project

      На первых этажах располагаются торговые центры, следующие этажи занимают офисы, а на верхушке расположился 7-звездочный отель. Сравните, как выглядит номер в 7-звездочном отеле в Шанхае.

      Сердцем здания считают огромный зал пластмассовой биржи, который расположился прямо над дыркой бублика и занимает более 2 тысяч квадратных метров.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Morning, tall building fans! How are we today, did we all have a wonderful Friday night? Today’s #TallBuildingOfTheDay is the Guangzhou Circle in #Guangzhou, #China! The building’s architect, Joseph di Pasquale, stated he was looking for a design based on Oriental psychology and perception, finding in the Chinese use of logographic symbols sinogram in its writing, as an inspiration. In fact, the building is also called an "urban ideogram". #Design #TallBuildings #TallBuilding #Architecture #Skyscraper #Contemporary #building #AmazingArchitecture #PhotoOfTheDay #Picoftheday #city #Architect #travel #skyline #instatravel #holiday #travelling #photography #interior #interiordesign #design #travelphotography #supertall #view #luxury

      Допис, поширений Tall Buildings Daily (@tallbuildingsdaily)

      Круглий хмарочос у Китаї: дивіться відео

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      Теги: Китай Новости недвижимости мира Архитектура Крутые здания Новости недвижимости Фотоновости
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