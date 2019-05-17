12:02
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Умер Бэй Юймин – архитектор Пирамиды Лувра

      37 Читати новину українською
      Умер Бэй Юймин – архитектор Пирамиды Лувра
      Умер Бэй Юймин – архитектор Пирамиды Лувра / Коллаж 24 канала

      В США умер известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин. Его самой известной работой является стеклянная пирамида возле Лувра в Париже.

      26 апреля 2019 года архитектору исполнилось 102 года.

      Смотрите также: Фрэнку Гери – 90: Топ эпатажных проектов архитектора, которые нужно увидеть собственными глазами

      О смерти Бэй Юймина сообщил его сын. Его отца не стало в ночь на четверг, 16 мая, пишет New York Times.

      Что известно о Бэй Юймине?
      Он родился в провинции Гуандун на юге Китая. В 17 лет отправился на учебу в США. По словам самого художника, его интерес к архитектуре появился тогда, когда впервые увидел самое высокое в то время здание Шанхая – 20-этажный отель Гоцзю.

      Разработал немало проектов административных и жилых зданий. Первым опытом в проектировании общественных зданий стало здание Государственного центра по исследованию атмосферы, которое было построено в 60-е в долине штата Колорадо.

      На его счету более 50 проектов по всему миру.

      архітектор Бей Юймін помер
      Архитектор Бэй Юймин умер на 103-м году жизни // Фото: Getty images

      Самые известные работы архитектора Бэй Юймина:

      Его наиболее узнаваемой работой является стеклянная Пирамида Лувра, возведенная возле самого посещаемого музея мира в 1989-м.

      Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо, США).

      Зал слави рок-н-ролу будівля архітектура Бей Юймін
      Зал славы рок-н-ролла в Кливленде//Фото: Getty images

      Башня банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке.

      Бей Юймін вежа банк Нью-Йорк
      Башня банка JPMorgan Chase//Фото: chasetower.com

      Башня банка Китая в Гонконге.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #impei #bankofchinatower #architect #architecture #건축 #건축가 I.M. Pei 1917.4.26 - 2019.5.16 RIP

      Допис, поширений користувачем @ onehe369

      Фаунтейн-плейс в Далласе.

      Fountain Place архітектура Бей Юймін
      Здание Fountain Place в Далласе

      Библиотека имени Джона Кеннеди в Бостоне.

      Бібліотека Джон Кеннеді Бостон будівля Бей Юймін
      Здание Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне // Фото: Getty images

      Одной из его последних работ стал Музей мусульманского искусства в Дохе (Катар).

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #impei #rip #museumofislamicart #miadoha

      Допис, поширений Soo (@soochoi_)

      Бэй Юймин стал одним из первых лауреатов Притцкеровской премии – самой престижной награды в архитектуре.

      1979 был назван годом Бэй Юймина в США.

      СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

      •  
      blog_ava
      "Народный фронт" вышел из коалиции в Раде: коалиция прекратила существование
      сегодня
      566
      Теги: Новости недвижимости Потери Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сегодня , 12:00 Вакарчук имеет возможность объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 22
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сегодня , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 5917
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      16 мая , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      211
      Евровидение-2019: кто прошел в финал
      сегодня , 00:16 Евровидение-2019: кто прошел в финал
      3293
      Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      16 мая , 22:00 Странная математика: Россия не сможет обеспечить ЕС газом без украинской ГТС
      Злой Одессит 2140
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Задохнулись, даже не успев отстегнуть ремни: новые подробности пожара в "Шереметьево"
       11 мая , 23:29
      Действительно ли санкции ЕС хотели поставить Россию на колени
       30 мая 2016 , 14:01
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук