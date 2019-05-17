Умер Бэй Юймин – архитектор Пирамиды Лувра
В США умер известный американский архитектор китайского происхождения Бэй Юймин. Его самой известной работой является стеклянная пирамида возле Лувра в Париже.
26 апреля 2019 года архитектору исполнилось 102 года.
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О смерти Бэй Юймина сообщил его сын. Его отца не стало в ночь на четверг, 16 мая, пишет New York Times.
Что известно о Бэй Юймине?
Он родился в провинции Гуандун на юге Китая. В 17 лет отправился на учебу в США. По словам самого художника, его интерес к архитектуре появился тогда, когда впервые увидел самое высокое в то время здание Шанхая – 20-этажный отель Гоцзю.
Разработал немало проектов административных и жилых зданий. Первым опытом в проектировании общественных зданий стало здание Государственного центра по исследованию атмосферы, которое было построено в 60-е в долине штата Колорадо.
На его счету более 50 проектов по всему миру.
Архитектор Бэй Юймин умер на 103-м году жизни // Фото: Getty images
Самые известные работы архитектора Бэй Юймина:
Его наиболее узнаваемой работой является стеклянная Пирамида Лувра, возведенная возле самого посещаемого музея мира в 1989-м.
Зал славы рок-н-ролла в Кливленде (штат Огайо, США).
Зал славы рок-н-ролла в Кливленде//Фото: Getty images
Башня банка JPMorgan Chase в Нью-Йорке.
Башня банка JPMorgan Chase//Фото: chasetower.com
Башня банка Китая в Гонконге.
Фаунтейн-плейс в Далласе.
Здание Fountain Place в Далласе
Библиотека имени Джона Кеннеди в Бостоне.
Здание Библиотеки имени Джона Кеннеди в Бостоне // Фото: Getty images
Одной из его последних работ стал Музей мусульманского искусства в Дохе (Катар).
Бэй Юймин стал одним из первых лауреатов Притцкеровской премии – самой престижной награды в архитектуре.
1979 был назван годом Бэй Юймина в США.
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