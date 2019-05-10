Дом, в котором легко заблудиться: дом-лабиринт для семьи в Японии

В японское бюро Tato Architects обратилась семья с просьбой спроектировать необычный дом, который будет способствовать их совместному времяпрепровождению.

Дом оригинальной геометрической формы появился недалеко от Осаки, пишет Dezeen.

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Вместо правильного прямоугольного дома архитекторы разработали своеобразный дом-лабиринт, состоящий из 12 отдельных квадратов, которые соединены между собой ромбами.

Помещение вмещает 12 комнат на первом этаже и еще 6 на втором, прокладывать маршрут через которые можно через многофункциональные "общественные" зоны.

Интерьер дома-лабиринта в Японии: смотрите фото

По мнению архитектора Йо Шимады, расположение комнат в традиционных зданиях навязывают их владельцам определенный образ жизни.

Работая над проектом дома-лабиринта он хотел изучить потенциал более гибкого пространства.



Планировка дома-лабиринта в Японии

Дом расположен в густонаселенном жилом районе, поэтому имеет закрытый фасад. Такая практика у японцев довольно популярна. Ранее мы писали о геометрическом доме-крепости неподалеку от Токио.

Несмотря на закрытость снаружи, внутри дома предусмотрены 3 внутренние дворики, через которые в комнаты проникает достаточно дневного света.



Внутренний дворик в доме-лабиринте в Японии // Фото: Dezeen

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