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      Дом, в котором легко заблудиться: дом-лабиринт для семьи в Японии

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      В японское бюро Tato Architects обратилась семья с просьбой спроектировать необычный дом, который будет способствовать их совместному времяпрепровождению.

      Дом оригинальной геометрической формы появился недалеко от Осаки, пишет Dezeen.

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      Вместо правильного прямоугольного дома архитекторы разработали своеобразный дом-лабиринт, состоящий из 12 отдельных квадратов, которые соединены между собой ромбами.

      Помещение вмещает 12 комнат на первом этаже и еще 6 на втором, прокладывать маршрут через которые можно через многофункциональные "общественные" зоны.

      Интерьер дома-лабиринта в Японии: смотрите фото

      По мнению архитектора Йо Шимады, расположение комнат в традиционных зданиях навязывают их владельцам определенный образ жизни.

      Работая над проектом дома-лабиринта он хотел изучить потенциал более гибкого пространства.

      будинок лабіринт планування Японія
      Планировка дома-лабиринта в Японии

      Дом расположен в густонаселенном жилом районе, поэтому имеет закрытый фасад. Такая практика у японцев довольно популярна. Ранее мы писали о геометрическом доме-крепости неподалеку от Токио.

      Несмотря на закрытость снаружи, внутри дома предусмотрены 3 внутренние дворики, через которые в комнаты проникает достаточно дневного света.

      будинок лабіринт Японія архітектура
      Внутренний дворик в доме-лабиринте в Японии // Фото: Dezeen

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      Теги: Новости недвижимости Фотоновости Крутые здания Архитектура Новости недвижимости мира
      Источник: 24 канал
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