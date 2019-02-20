Книжный шкаф, который никогда не упадет: японский архитектор спроектировал уникальный дом
Японский архитектор Шинсуке Фудзи воплотил в жизнь идею уникального дома, который способен выдержать незначительное землетрясение без малейших неприятных последствий.
По замыслу автора, во время подземных толчков с книжной полки не выпадет ни одна книга.
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Каждый год в Японии происходит более 1500 землетрясений. Однако не все из них приводят к катастрофическим последствиям. Немало легких толчков создают просто беспорядок дома. Например, с книжных полок выпадают книги.
С этой полки не выпадают книги во время незначительных землетрясений
Японский архитектор Шинсуке Фудзи поставил перед собой задачу предотвратить неудобства, с которыми сталкиваются владельцы больших домашних библиотек, которые вынуждены после каждого землетрясения наводить порядок дома.
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Он спроектировал дом, в котором выделил отдельную стену для огромной книжной полки. Ее особенность заключается в том, что деревянные перегородки расположены под наклоном и даже после незначительных колебаний книжки оттуда не выпадают.
Правда, доставать книги с такого шкафа лучше лишь тем, у кого нет страха высоты. К самой высокой полке по самому шкафу придется лезть как по лестнице.
Книги из такого шкафа лучше поднять тем, кто не боится высоты
Наклонная стена в современном House in Shinyoshida в городе Йокогама служит не только практичной книжной полкой, но и является неотъемлемой частью интерьера дома. Она плавно переходит в пространство комнаты, делая его более живым и неформальным.
Дом с наклонной стеной в японском городе Йокогама
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