Книжкова шафа, що ніколи не впаде: японський архітектор спроектував унікальний будинок

Японський архітектор Шінсуке Фудзі втілив у життя ідею унікального будинку, який здатен витримати незначний землетрус без найменших неприємних наслідків.

За задумом автора, під час підземних поштовхів з книжкової полиці у ньому не випаде жодна книга.

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Щороку в Японії стається понад 1500 землетрусів. Проте не всі з них призводять до катастрофічних наслідків. Чимало легких поштовхів створюють просто безлад вдома. Наприклад, з книжкових полиць випадають книги.



З цієї полиці не випадають книги під час незначних землетрусів

Японський архітектор Шінсуке Фудзі поставив перед собою завдання запобігти незручностям, з якими стикаються власники великих домашніх бібліотек і змушені після кожного землетрусу наводити порядок вдома.

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Він спроектував будинок, у якому окрему стіну виділив для величезної книжкової полиці. Її особливість полягає в тому, що дерев'яні перегородки розташовані під нахилом і навіть після незначних коливань книжки звідти не випадають.

Щоправда, діставати книги з такої шафи краще лише тим, у кого немає страху висоти. До найвищої полиці по самій шафі доведеться лізти як по драбині.



Книжки з такої шафи краще діставити тим, хто не боїться висоти

Похилена стіна у сучасному House in Shinyoshida у місті Йокогама служить не лише практичною книжковою полицею, але й є невід'ємною частиною інтер'єру будинку. Вона плавно переходить у простір кімнати, роблячи його більш "живим" і неформальним.



Будинок з похилою стіною у японському місті Йокогама

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