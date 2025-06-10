Будапешт призывают быть принципиальным в вопросах прекращения кровопролития в Украине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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МИД Украины сделал заявление относительно риторики Венгрии

Украина согласилась на полное прекращение огня и призывает Россию пойти на этот шаг, но из Москвы продолжают раздаваться отказы. Венгрия же, в отличие от других стран Запада, не занимает принципиальной позиции по этому поводу, а лишь продолжает обвинять Украину и говорить о ее нежелании к миру.

Будапешт не ищет точек соприкосновения, а лишь углубляет раскол с Киевом.

Неудивительно, что в таких условиях простое обращение украинской стороны к венгерским СМИ приводит к нервозным, эскалационным и просто несправедливым упрекам венгерской власти,

– отметили в МИД Украины.

Украинская сторона убеждена, что "добрососедские отношения между Украиной и Венгрией критически важны для обеих стран". Киев ответственно относится ко всем вопросам относительно прав венгерского национального меньшинства в Украине и демонстрировал "конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах".

Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерской власти на примитивную демонизацию Украины – проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-то пройдет, а добрососедство двух народов останется,

– подчеркнули в МИД.

Напомним, Владимир Зеленский возмутился использованием его изображения в предвыборной кампании Виктора Орбана без разрешения. Он считает, что политика Орбана является антиукраинской, антиевропейской и манипулятивной, что вредит двусторонним отношениям.