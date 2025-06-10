Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост представителя правительства Венгрии Золтана Ковача в соцсети Х.

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Какую позицию по Украине имеет правительство Венгрии

Золтан Ковач отметил, что Владимир Зеленский не поддерживает политику действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, потому что якобы выступает за другую венгерскую партию "Тиса".

Он добавил, что Венгрия не рассматривает членство Украины в ЕС. Страна не считает это своим национальным интересом.

Ранее Владимир Зеленский сказал в интервью, что Орбан использует тему войны России против Украины для собственной политической выгоды. Он добавил, что премьер ведет антиукраинскую и антиевропейскую манипулятивную политику, которая вредит двусторонним отношениям. Ковач прокомментировал такой тезис президента Украины.

Зеленский открыто агитирует в Венгрии за партию "Тиса", обвиняя Орбана в "антиевропейскости" и использовании войны для политической выгоды. Как для лидера страны, не являющейся членом ЕС, это очень много,

– написал он.

Представитель венгерского правительства добавил, что украинский лидер лишь "читает лекции венграм", перед тем, как страна должна проголосовать за членство Украины в Европейском Союзе на всенародном референдуме "Вокс 2025". Таким образом, по словам Золтана Ковача, Зеленский хочет стать ближе к элитам ЕС и требовать "финансирования его войны".

"Ему стоило бы сначала проверить, кто на самом деле является членом ЕС", – отметил Ковач.

Представитель правительства Венгрии подчеркнул, что Виктор Орбан всегда будет отстаивать ключевые интересы национальной безопасности Венгрии и не будет болеть за присоединение Украины к объединениям.

Напомним, Орбан недавно открыто заявил, что будет делать все возможное, чтобы помешать вступлению Украины в ЕС. Он аргументировал это заботой об интересах Венгрии.