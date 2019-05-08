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      Дом эпохи самураев, которому более 300 лет, можно арендовать в Японии: цена и фото

      67 Читати новину українською
      Жилой дом эпохи самураев можно арендовать в Японии
      Жилой дом эпохи самураев можно арендовать в Японии / japantoday.com

      В японской префектуре Чиба, что неподалеку от Токио, можно арендовать дом эпохи самураев, которому более 3 веков.

      Дом был построен в 1710 году, пишет Japan Today.

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      В доме общей площадью 252 метра квадратных есть 7 спален, кухня и столовая. Арендовать дом можно ориентировочно за 1080 долларов США в месяц.

      будинок Японія оренда епоха самураїв

      В доме есть 7 спален и все необходимые удобства

      В цену аренды также входит амбар в классическом японском стиле и более современная пристройка для хозяйственных нужд.

      будинок Японія епоха самураїв
      В доме эпохи самураев современная пристройка // Фото: japantoday.com

      В старинном здании сохранился аутентичный водопровод, которому также более 300 лет. Риэлторы уверяют, что все современные удобства такие как газ и свет, также в прекрасном состоянии.

      Японія будинок епоха самураїв
      Дом эпохи самураев можно арендовать в Японии // Фото: japantoday.com

      Добраться из префектуры Чиба в Токио можно чуть больше чем за час.

      В японских провинциях есть районы, где дома раздают даром.

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      Теги: Новости недвижимости Аренда недвижимости Япония Новости недвижимости мира
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