Дом эпохи самураев, которому более 300 лет, можно арендовать в Японии: цена и фото

В японской префектуре Чиба, что неподалеку от Токио, можно арендовать дом эпохи самураев, которому более 3 веков.

Дом был построен в 1710 году, пишет Japan Today.

Смотрите также: "Тает" на глазах: в Японии научились бесшумно сносить небоскребы – видео

В доме общей площадью 252 метра квадратных есть 7 спален, кухня и столовая. Арендовать дом можно ориентировочно за 1080 долларов США в месяц.

В доме есть 7 спален и все необходимые удобства

В цену аренды также входит амбар в классическом японском стиле и более современная пристройка для хозяйственных нужд.



В доме эпохи самураев современная пристройка // Фото: japantoday.com

В старинном здании сохранился аутентичный водопровод, которому также более 300 лет. Риэлторы уверяют, что все современные удобства такие как газ и свет, также в прекрасном состоянии.



Дом эпохи самураев можно арендовать в Японии // Фото: japantoday.com

Добраться из префектуры Чиба в Токио можно чуть больше чем за час.

В японских провинциях есть районы, где дома раздают даром.