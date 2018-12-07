Жилищный кризис в Японии: как выглядят дома, которые раздают даром
В Японии ежегодно растет количество брошенных домов. В стране уже длительное время наблюдается необычный жилищный кризис.
Причиной этого неутешительного феномена является старение населения.
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Чтобы сохранить покинутые здания от разрушения и упадка, в стране запустили специальную программу.
С ее помощью можно стать владельцем жилья, в основном, в японской глубинке за довольно символическую цену, а иногда и даром, пишет Vice.
Если же на брошенное жилье выставлена цена, то редко она превышает отметку в 500 тысяч японских иен (примерно 125 тысяч гривен).
Заброшенный дом в базе данных жилья в Японии
В онлайн-базе под названием Аkiya banks насчитывается несколько тысяч домов, большинство из которых в достаточно хорошем состоянии.
В графе цена напротив некоторых домов изображен "0". Чтобы стать владельцем, надо только оплатить несколько местных налогов, комиссию агентства недвижимости и жилье ваше.
Если вы готовы переехать жить в Японию, можете рассмотреть вариант с помещением в городе Хаку, что в префектуре Исикава на побережье Японского моря.
Старинный двухэтажный дом, построенный еще в конце 19-го века, обойдется в символический налог на подарок.
Старинный заброшенный дом в хорошем качестве, в который можно заселиться даром
По прогнозам аналитиков местного рынка недвижимости, к 2033 году количество заброшенных домов в Японии может превысить отметку в 20 миллионов – это примерно треть от всей недвижимости в стране.
Правительство Японии призывает молодежь селиться в заброшенных домах с помощью программ субсидий.