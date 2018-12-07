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      Жилищный кризис в Японии: как выглядят дома, которые раздают даром

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      Брошенные дома в Японии отдают даром
      Брошенные дома в Японии отдают даром / thisisinsider.com

      В Японии ежегодно растет количество брошенных домов. В стране уже длительное время наблюдается необычный жилищный кризис.

      Причиной этого неутешительного феномена является старение населения.

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      Чтобы сохранить покинутые здания от разрушения и упадка, в стране запустили специальную программу.

      С ее помощью можно стать владельцем жилья, в основном, в японской глубинке за довольно символическую цену, а иногда и даром, пишет Vice.

      Если же на брошенное жилье выставлена цена, то редко она превышает отметку в 500 тысяч японских иен (примерно 125 тысяч гривен).

      Японія житло покинутий будинок
      Заброшенный дом в базе данных жилья в Японии

      В онлайн-базе под названием Аkiya banks насчитывается несколько тысяч домов, большинство из которых в достаточно хорошем состоянии.

      В графе цена напротив некоторых домов изображен "0". Чтобы стать владельцем, надо только оплатить несколько местных налогов, комиссию агентства недвижимости и жилье ваше.

      Если вы готовы переехать жить в Японию, можете рассмотреть вариант с помещением в городе Хаку, что в префектуре Исикава на побережье Японского моря.

      Старинный двухэтажный дом, построенный еще в конце 19-го века, обойдется в символический налог на подарок.

      Японія нерухомість покинуті будинки
      Старинный заброшенный дом в хорошем качестве, в который можно заселиться даром

      По прогнозам аналитиков местного рынка недвижимости, к 2033 году количество заброшенных домов в Японии может превысить отметку в 20 миллионов – это примерно треть от всей недвижимости в стране.

      Правительство Японии призывает молодежь селиться в заброшенных домах с помощью программ субсидий.

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      Источник: 24 Канал
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