Жилищный кризис в Японии: как выглядят дома, которые раздают даром

В Японии ежегодно растет количество брошенных домов. В стране уже длительное время наблюдается необычный жилищный кризис.

Причиной этого неутешительного феномена является старение населения.

Читайте также: Где в мире наиболее стремительно растут цены на жилье: неожиданный рейтинг

Чтобы сохранить покинутые здания от разрушения и упадка, в стране запустили специальную программу.

С ее помощью можно стать владельцем жилья, в основном, в японской глубинке за довольно символическую цену, а иногда и даром, пишет Vice.

Если же на брошенное жилье выставлена цена, то редко она превышает отметку в 500 тысяч японских иен (примерно 125 тысяч гривен).



Заброшенный дом в базе данных жилья в Японии

В онлайн-базе под названием Аkiya banks насчитывается несколько тысяч домов, большинство из которых в достаточно хорошем состоянии.

В графе цена напротив некоторых домов изображен "0". Чтобы стать владельцем, надо только оплатить несколько местных налогов, комиссию агентства недвижимости и жилье ваше.

Если вы готовы переехать жить в Японию, можете рассмотреть вариант с помещением в городе Хаку, что в префектуре Исикава на побережье Японского моря.

Старинный двухэтажный дом, построенный еще в конце 19-го века, обойдется в символический налог на подарок.



Старинный заброшенный дом в хорошем качестве, в который можно заселиться даром

По прогнозам аналитиков местного рынка недвижимости, к 2033 году количество заброшенных домов в Японии может превысить отметку в 20 миллионов – это примерно треть от всей недвижимости в стране.

Правительство Японии призывает молодежь селиться в заброшенных домах с помощью программ субсидий.