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      Житлова криза у Японії: як виглядають будинки, які роздають задарма

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      Покинуті будинки у Японії віддають задарма
      Покинуті будинки у Японії віддають задарма / thisisinsider.com

      У Японії щороку зростає кількість покинутих будинків. В країні вже тривалий час спостерігається незвична житлова криза.

      Причиною цього невтішного феномену є старіння населення.

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      Щоб зберегти покинуті будівлі від руйнування і занепаду, в країні запустили спеціальну програму.

      З її допомогою можна стати власником житла, здебільшого, у японській глибинці за доволі символічну ціну, а іноді й задарма, пише Vice.

      Якщо ж на покинуте житло виставлена ціна, то рідко коли вона перевищує позначку у 500 тисяч японських ієн (приблизно 125 тисяч гривень).

      Японія житло покинутий будинок
      Покинутий будинок у базі даних житла в Японії

      В онлайн-базі під назвою Аkiya banks нараховується кілька тисяч будинків, більшість з яких у доволі хорошому стані.

      У графі ціна навпроти деяких будинків зображений "0". Щоб стати власником, треба лише сплатити кілька місцевих податків, комісію агенції нерухомості і помешкання ваше.

      Якщо ви готові переїхати жити в Японію, можете розглянути варіант з помешканням у місті Хакуй, що в префектурі Ісікава, на узбережжі Японського моря.

      Старовинний двоповерховий будинок, збудований ще наприкінці 19-го століття, обійдеться у символічний податок на подарунок.

      Японія нерухомість покинуті будинки
      Старовинний покинутий будинок у якості, в який можна заселитись задарма

      За прогнозами аналітиків місцевого ринку нерухомості, до 2033 року кількість покинутих будинків у Японії може перевищити позначку у 20 мільйонів – це приблизно третина від усієї нерухомості в країні.

      Уряд Японії заохочує молодь оселятись у покинутих будинках за допомогою програм субсидій.

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      Джерело: 24 Канал
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