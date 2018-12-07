Житлова криза у Японії: як виглядають будинки, які роздають задарма

У Японії щороку зростає кількість покинутих будинків. В країні вже тривалий час спостерігається незвична житлова криза.

Причиною цього невтішного феномену є старіння населення.

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Щоб зберегти покинуті будівлі від руйнування і занепаду, в країні запустили спеціальну програму.

З її допомогою можна стати власником житла, здебільшого, у японській глибинці за доволі символічну ціну, а іноді й задарма, пише Vice.

Якщо ж на покинуте житло виставлена ціна, то рідко коли вона перевищує позначку у 500 тисяч японських ієн (приблизно 125 тисяч гривень).



Покинутий будинок у базі даних житла в Японії

В онлайн-базі під назвою Аkiya banks нараховується кілька тисяч будинків, більшість з яких у доволі хорошому стані.

У графі ціна навпроти деяких будинків зображений "0". Щоб стати власником, треба лише сплатити кілька місцевих податків, комісію агенції нерухомості і помешкання ваше.

Якщо ви готові переїхати жити в Японію, можете розглянути варіант з помешканням у місті Хакуй, що в префектурі Ісікава, на узбережжі Японського моря.

Старовинний двоповерховий будинок, збудований ще наприкінці 19-го століття, обійдеться у символічний податок на подарунок.



Старовинний покинутий будинок у якості, в який можна заселитись задарма

За прогнозами аналітиків місцевого ринку нерухомості, до 2033 року кількість покинутих будинків у Японії може перевищити позначку у 20 мільйонів – це приблизно третина від усієї нерухомості в країні.

Уряд Японії заохочує молодь оселятись у покинутих будинках за допомогою програм субсидій.