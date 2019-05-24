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      Посреди Парижа вырастет новый небоскреб в виде жуткой стеклянной башни: фото

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      Стеклянную пирамиду позволили построить в центре Парижа
      Стеклянную пирамиду позволили построить в центре Парижа / Dezeen.com

      Швейцарское архитектурное бюро Herzog & de Meuron's представило проект треугольной башни с одноименным названием, которую планируют построить в Париже.

      The Tour Triangle (с английского – "треугольная башня") может стать первым небоскребом, который построят в центре Парижа с 1973 года.

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      Именно тогда была достроена скандальная башня Монпарнас. Высота 59-этажного дома составляет 210 метров. Критики убеждены, что небоскреб испортил городской ландшафт Парижа и после этого в центре города почти полвека запретили высотное строительство.

      Париж хмарочос вежа Монпарнас
      Панорама Парижа с башней Монпарнас//Фото: tour-montparnasse.fr

      Проект "треугольной башни" получил одобрение и все необходимые разрешения после длительной судебной тяжбы, пишет Dezeen.

      Административный суд Парижа поддержал разрешение на строительство, выданное в апреле 2015 года, отклонив две апелляции.

      Это решение должно дать старт строительству 180-метровой стеклянной башни, которую планируют возвести в районе площади Porte de Versailles и завершить к началу Олимпийских Игр-2024, которые пройдут в Париже.

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      Эта башня станет одной из немногих высотой больше 100 метров, которую разрешили строить за пределами делового района La Defence, в пригороде французской столицы.

      вежа піраміда Париж
      Стеклянную пирамиду высотой больше 100 метров позволили построить в Париже//Фото: Dezeen

      Форма здания будет создавать определенную оптическую иллюзию. В зависимости от того, с какого ракурса на нее смотреть, можно будет увидеть как тонкий треугольник, так и очень широкую пирамиду.

      трикутна вежа Париж
      Треугольная башня будет создавать определенную оптическую иллюзию//Фото: Dezeen

      В здании расположится отель на 120 номеров и офисные помещения, которые смогут разместить до 5000 работников.

      The Tour Triangle станет третьим самым высоким сооружением в пределах города после Эйфелевой башни (324 м) и башни Монпарнас (210 м).

      Париж панорама Ейфелева трикутна вежа
      Панорама Парижа с треугольной башней позади Эйфелевой//Фото: Dezeen

      На 102-м году жизни умер архитектор Бэй Юймин, который спроектировал знаменитую Пирамиду Лувра в Париже.

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      Теги: Крутые здания Новости Франции Архитектура Новости недвижимости мира Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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