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      Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама

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      Пожар в Нотр-Дам: как может выглядеть восстановленный шпиль
      Пожар в Нотр-Дам: как может выглядеть восстановленный шпиль / Коллаж 24 канала

      Пока Франция оправляется от разрушительного пожара, который уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери, архитекторы и дизайнеры со всего мира наперебой предлагают собственное видение реставрации храма.

      Как может выглядеть восстановленный шпиль Нотр-Дама?

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      Издание Dezeen собрало самые интересные проекты восстановления шпиля.

      1. Крыша из хрусталя

      Итальянские архитекторы Массимилиано и Дориана Фуксас, которые представляют собственную Studio Fuksas, предлагают установить на соборе современную крышу и шпиль из хрусталя Баккара, который можно будет подсвечивать ночью.

      2. Языки пламени

      Французский дизайнер Матье Леаннер предлагает вместо того, чтобы отстраивать шпиль, каким он был до пожара, установить конструкцию, которая визуально напоминает языки пламени.

      Мне нравится эта идея застывшего во времени момента, которая может остаться на протяжении веков. Проект изображает монументальное вечное пламя, покрытого золотыми листами. Для меня это способ осознать катастрофу и превратить ее в красоту, превратив что-то мгновенное на постоянное,
      – объясняет свою идею дизайнер.

      3. Луч света

      Дизайнеры из словацкой студии Vizumatelier предлагают вместо разрушенного шпиля установить башню, центральной идеей которой будет луч света. Он будет направлен вверх, буквально рассекая небо

      Архитекторы говорят, что таким образом попытаются воплотить в жизнь главную идею готической архитектуры – прикоснуться к небесам.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      It’s a tragedy. Nothing would ever return over 600 years of beauty, but its time to reborn Notre-dame. In gothic times builders try to reach the sky, Le Duc tryed it also in 19century and have come closer. Now its possible to make it happen. Lightweight crown that connect heaven with earth. #notredame #notredameparis #architecture #archdaily #design #paris #notredamevision #architecturedaily #architecturestudent #architectureporn #architecture_hunter #dezeen #renovation #vision #dwell #architecturalrecord #evolo #archis #domus #azure #metropolis #designboom #architecturaldigest #architecturelab #landscape

      Допис, поширений Vizum Atelier (@vizumatelier)

      4. Праздник эклектики

      Кипрская коллаборация Kiss The Architect предлагает, чтобы восстановленный шпиль Нотр-Дама был не только частью реконструированного собора, но и стал смотровой площадкой и новым любимым местом среди туристов.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Spire me back #notredame #notredamecathedral #buildthesame

      Допис, поширений kiss the architect (@kissthearchitect)

      5. Сплошные витражи

      Архитектурная студия из Сан-Паулу AJ6 Studio предлагает восстановить полностью оригинальный дизайн крыши и сгоревшего шпиля собора. Но сделать их сплошным витражом, выполнив из разноцветного стекла.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      "Our proposal for the restoration of the Notre Dame Cathedral is to use one element that she has the best, the stained glass. Make all the cover in stained glass, including the tower, with transparency to the inner side, through the opening of the vaults, leaving only the structures flying buttresses. In Gothic there is the connection of the earth to the sky, and inside the Cathedral, the natural illumination multiplies in colors through the filter of the cover in stained glass. At night the inner illumination turns into a grandiose retro backlit coverage. A single element used, stained glass. No new architectural features, no intervention elements (redesign), no ego, no artistic aspirations. Only a religious purpose! Whatever the choice of this restoration, may God enlighten the "Notre Dame", preferably in a stained glass cover Amen." Alexandre Fantozzi is not intervention, "redesign", is restoration! It is not competition of better 3d render, it is only idea of restoration project @notredamedeparis @pontifex_es @alexandre_fantozzi @carvalho.juf @aj6studio @morpholio @architizer @adesignersmind @architecture_hunter @designboom @wallpapermag @archdaily @archdailybr @archdigest @architectanddesign @architecturenow @arch.design.daily @archello @notredame @saintgobaingroup @saintgobainbrasil @saintgobainglassbrasil @lilysafra @editoramonolito @carolinedemaigret @antoniospadaro @parisfutur @wazou_75 @seemyparis @vivreparis @labnf @vogueparis @glamurama @joycepascowitch @gnt @ad_magazine @thecoolhunter_ @time @babaktafreshi @designmilk @artbasel @artsytecture @instadaconexao @fernandoguerra @parisenespanol #notredame #notredameparis #paris #france #aj6 #aj6studio #morewithless #maiscommenos #vitral #stainedglass #vitrail #arquitetura #architecture #architettura #saintgobain #saintgobainbr #glass #verre #lilysafra #restauration #notredesign #restoration #fantozzi #alexandrefantozzi #design #designer #iluminationdesign #stainedglasswindows #manhattanconexion #avemaria

      Допис, поширений Alexandre Fantozzi (@alexandre_fantozzi)

      6. Стеклянная крыша

      Проект архитектора из России перекликается с идеей бразильской студии. Он предлагает воссоздать максимально похожий на оригинальный шпиль, а крышу сделать полностью стеклянной.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Our team has developed a proposal for the Cathedral of Notre Dame de Paris by @alex_nerovnya. @architecture_hunter @allofrenders @allofarchitecture @designboom @arqsketch @renderlovers @morpholio @adesignersmind @tentree @archdose @norge @autodesk @coronarenderer @houses @buildingswow @onlyforluxury @epicworldpix @render.vis_realestate @highclass_homes @renderbox.magazine @archdaily @canonru @instarender @d.signers @architecturedose @archdigest @next_top_architects @boss_homes @architect_need @artsytecture @restless.arch @archilovers @wacommunity @architectureoskar @render_contest @vogueliving @modern.architect @architecturenow @locarl @globalspaces @wildernessnation @awesomelife.style @timeouthomes @modernhepcat @haroldmag @theprotraveler @creativefields @travelerstodolist @living_hotels @dreamlixurytraveler @venture_easy @mowellens @camplifecoffee @architectureinteriors @archlook.ir @folksouls @trawelawesome @travacs @designwanted @hezzahtrawel @amazingtravelof @nature.tome @kings_shots @aframefever @worldstip @bocadolobo @piclab @effects @exceptional_pictures @the.beachman.life @natgeoit @igworld_global @pietrogiovannigamba @ourplanetdaily @norgerundt @travelses @fancy.homes @mimaribilgiler @architectanddesign @outside_project @openairarchitecture @interiorselfie @myluxguide @pclimd @studioantonini @_archidesignhome_. #notredamedeparis#notredame#paris#france#notredameparis #3dsmax #3d #photoshopcc #Photoshop#archviz#norway#norge#stavanger#stavangerøst#render#corona#coronarenderer#renderlegion#architecture#design#allofrenders#allofarchitecture#cg#cgartist#cgwork#cgworld#marhi

      Допис, поширений Alexander Nerovnya (@alex_nerovnya)

      7. Идеалистическое искусство

      Французский художник Давид Деро (David Deroo) называет свою концепцию восстановления Нотр-Дама "идеалистической". Он предлагает модернизировать вид крыши и шпиля, оставив им совсем небольшое сходство с оригиналом.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      How can we re-build the past for a new future. 'As a French artist and architect, the process of restoring one of our most sacred and historic landmarks raises few questions in my mind – and a hasty rebuild isn’t the right answer to any of them. Today the French architecture board website reads, ’Heritage, ancient or contemporary, is a revealing and structuring element of our culture, and we must inculcate ourselves to keep alive these markers but also built today the markers of our time’.Ultimately, I trust in France’s cultural core and its decision makers to have the audacity to move forward while retaining The Lady’s timeless image. I can only hope the project will be humble but innovative, delicate, beautiful and engaged,created by highly skilled people around a common table. ' Image by : www.bnutsvisual.com #notredame #paris #architecture #cgi #visual #whathappennext #imagination #ideas

      Допис, поширений DerooDavid (@deroodavid)

      Ранее нидерландская компания Concr3de предложила отдельные элементы разрушенного пожаром Нотр-Дама воспроизводить на 3D-принтере. В частности, показали, как могут выглядеть восстановленные таким образом скульптуры.

      Что известно о пожаре в Нотр-Даме?15 апреля 2019 года часть собора Парижской Богоматери – один из самых известных культурных памятников мира охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.

      В результате обвала крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам отстроят в течение 5 лет.

      Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео

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      Теги: Новости Франции Новости недвижимости мира Новости недвижимости Пожар Пожар в Нотр-Даме Реконструкция Архитектура
      Источник: 24 канал
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