Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама

Пока Франция оправляется от разрушительного пожара, который уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери, архитекторы и дизайнеры со всего мира наперебой предлагают собственное видение реставрации храма.

Как может выглядеть восстановленный шпиль Нотр-Дама?

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Издание Dezeen собрало самые интересные проекты восстановления шпиля.

1. Крыша из хрусталя

Итальянские архитекторы Массимилиано и Дориана Фуксас, которые представляют собственную Studio Fuksas, предлагают установить на соборе современную крышу и шпиль из хрусталя Баккара, который можно будет подсвечивать ночью.

2. Языки пламени

Французский дизайнер Матье Леаннер предлагает вместо того, чтобы отстраивать шпиль, каким он был до пожара, установить конструкцию, которая визуально напоминает языки пламени.

Мне нравится эта идея застывшего во времени момента, которая может остаться на протяжении веков. Проект изображает монументальное вечное пламя, покрытого золотыми листами. Для меня это способ осознать катастрофу и превратить ее в красоту, превратив что-то мгновенное на постоянное,

– объясняет свою идею дизайнер.

3. Луч света

Дизайнеры из словацкой студии Vizumatelier предлагают вместо разрушенного шпиля установить башню, центральной идеей которой будет луч света. Он будет направлен вверх, буквально рассекая небо

Архитекторы говорят, что таким образом попытаются воплотить в жизнь главную идею готической архитектуры – прикоснуться к небесам.

4. Праздник эклектики

Кипрская коллаборация Kiss The Architect предлагает, чтобы восстановленный шпиль Нотр-Дама был не только частью реконструированного собора, но и стал смотровой площадкой и новым любимым местом среди туристов.

5. Сплошные витражи

Архитектурная студия из Сан-Паулу AJ6 Studio предлагает восстановить полностью оригинальный дизайн крыши и сгоревшего шпиля собора. Но сделать их сплошным витражом, выполнив из разноцветного стекла.

6. Стеклянная крыша

Проект архитектора из России перекликается с идеей бразильской студии. Он предлагает воссоздать максимально похожий на оригинальный шпиль, а крышу сделать полностью стеклянной.

7. Идеалистическое искусство

Французский художник Давид Деро (David Deroo) называет свою концепцию восстановления Нотр-Дама "идеалистической". Он предлагает модернизировать вид крыши и шпиля, оставив им совсем небольшое сходство с оригиналом.

Ранее нидерландская компания Concr3de предложила отдельные элементы разрушенного пожаром Нотр-Дама воспроизводить на 3D-принтере. В частности, показали, как могут выглядеть восстановленные таким образом скульптуры.

Что известно о пожаре в Нотр-Даме?15 апреля 2019 года часть собора Парижской Богоматери – один из самых известных культурных памятников мира охватил масштабный пожар. Спасателям удалось его ликвидировать только через 9 часов. Огонь разрушил верхнюю часть шпиля храма, часы и значительную часть кровли, также сильно пострадали витражи.



В результате обвала крыши в одном месте образовалась огромная дыра в потолке. Каменная часть собора, каркас и две башни сохранились. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам отстроят в течение 5 лет.

Что известно о пожаре в соборе Парижской Богоматери: смотрите видео