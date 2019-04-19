Пожар в Нотр-Даме: еще три элемента собора могут обвалиться

После пожара в Соборе Парижской Богоматери эксперты обнаружили еще три критические точки в храме. Их нужно немедленно укрепить, чтобы избежать обрушения.

Один из элементов расположен в северной трансепте собора, пишет Le Figaro. Этот треугольный элемент длиной около 15 метров и весом несколько тонн.

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Эксперты отметили, что треугольный элемент тянется по фасаду и больше не поддерживается опорными балками крыши. Этот элемент в случае падения может привести к обрушению значительной части северного фасада.

Министр культуры Франк Ристье рассказал, что часть работы уже сделана, чтобы укрепить верхнюю часть сооружения.

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Второй элемент, который вызывает опасения, – это западный фронтон. Он расположен между двумя колокольнями. Этим элементом заканчивается западная часть крыши нефа. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара.

Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху была настолько обожжена, что раскололась до самого конца,

– пояснил Ристье.

Последний проблемный момент – угол южной колокольни, "который настолько нагрелся, что камни стали полностью аморфными, что существует риск разрушения химер". Министр подчеркнул, что если они упадут, то это может поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Поэтому операция по снятию химер уже также началась.

Что случилось с Собором Парижской Богоматери?

Французская святыня пострадала от масштабного пожара, который вспыхнул вечером 15 апреля. Огонь сильно повредил крышу культового здания, разрушил готический шпиль и часы. Также в храме переживают за витражи. Хотя большая их часть и уцелела, они все же поддались воздействию высокой температуры. Кроме того, в результате обвала крыши в одном месте пробито большую дыру в потолке. В целом серьезных потерь удалось избежать: каменная часть собора, каркас и две башни сохранились.



Причины пожара до сих пор выясняют, однако возгорания связывают с ремонтными работами, которые велись в храме. Событие квалифицируют как "неумышленное уничтожение огнем".

Пожар в Соборе Парижской Богоматери: смотрите видео 24 канала